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7-فبراير-2024
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العدد 17605 الأربعاء 7-2-2024
شهيد وجريحان بغارة إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان… والمقاومة تستهدف موقعين للعدو
مقتل 26 شخصاً بانفجارين قرب مقرّي مرشحين للانتخابات العامة في باكستان
البرلمان العربي يدين إعلان رئيس الأرجنتين نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة
اعتقاد إيران راسخ بمسار الدبلوماسية والمفاوضات النووية
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العدد 17605 الأربعاء 7-2-2024
بشار المحمد
7-فبراير-2024
العدد 17605 الأربعاء 7-2-2024
شهيد وجريحان بغارة إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان… والمقاومة تستهدف موقعين للعدو
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