الكارثة ستشمل العالم في حال نشوب حرب ضدّ روسيا

عواصم – تقارير



حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من حدوث كارثة عالمية حال نشوب حرب ضد روسيا، لكونها ستضطر إلى الرد بشكل غير متماثل.

وقال مدفيديف في قناته على تطبيق التلغرام: إذا حدثت هذه الحرب لن تسير وفق سيناريو العملية العسكرية الخاصة، ولن يتم خوضها في الخنادق باستخدام المدفعية والمركبات المدرعة والطائرات دون طيار ومعدات الحرب الإلكترونية.

وأوضح مدفيديف أن الناتو كتلة عسكرية ضخمة، وتصل ميزانيته العسكرية إلى تريليون ونصف التريليون دولار، وعدد سكان دول الحلف ما يقرب من مليار نسمة، لذلك ونظراً لعدم قابلية قدراتنا العسكرية للمقارنة فلن يكون لدينا خيار آخر، مشيراً إلى أن الجواب سيكون غير متماثل، ولحماية السلامة الإقليمية لروسيا سيتم استخدام الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة ذات الرؤوس الحربية الخاصة، وستكون النهاية سيئة الصيت للعالم… أي نهاية كل شيء.