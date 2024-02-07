بعد تحذيرات الصين ونفي اليابان… “فوكوشيما” تسجّل تسرباً للمياه المشعّة

طوكيو-سانا

بعد الأخذ والرد الذي أثاره موضوع تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية إلى البحر، ودعوات وتحذيرات الصين لجهة المخاطر البيئية والإشعاعية المترتبة على ذلك، أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية “تيبكو” تسجيل تسرّب للمياه المشعة من معدات التنقية في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشركة قولها: إن ما يقرب من 5.5 أطنان من المياه التي تحتوي على مواد مشعة قد تسرّبت من المعدات المستخدمة لمعالجة المياه الملوثة نووياً في محطة فوكوشيما دايتشي، لافتةً إلى أن الموظفين اكتشفوا تسرّب المياه من الأنبوب، وتم تسجيل وجود عناصر مشعة.

ومن المفترض أن جزءاً كبيراً من المياه المشعة تم امتصاصه في التربة، كما لا تظهر نقطة المراقبة المثبتة بالقرب من قناة الصرف القريبة أي تغيير في مستوى الإشعاع.