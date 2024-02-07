تخفيض محروقات اللاذقية بمعدل 25%

اللاذقية – مروان حويجة

بحثت لجنة المحروقات في محافظة اللاذقية الإجراءات المتعلّقة بخطة توزيع المشتقات النفطية على محطات الوقود، والقطاعات الاقتصادية والخدميّة في ضوء تخفيض المخصّصات هذا الشهر بمعدّل ٢٥ ٪ بالمقارنة مع الشهر الماضي، وناقشت اللجنة كيفية التعاطي مع التخفيض بما يتناسب مع الاحتياجات، والاستمرار بتأمين كامل المخصّصات للقطاعات الأساسية والحيويّة من نقل عام ومخابز ومشاف، ومخاطبة الجهات المعنيّة لتغطية احتياج المادة لهذه القطاعات من الفائض الحالي بالمازوت الزراعي.

وطلبت اللجنة من أصحاب فعاليات الصناعات الزراعية المرخّصة من ألبان وأجبان وكونسروة، وخزن وتبريد، وشمّاعات، ومعامل أسمدة وأعلاف، مراجعة فرع المحروقات وتقديم طلبات لاستجرار مخصّصاتهم من المادة وخاصة للمنشآت التي لم تستجر أو التي حصلت على كمية أقل من مخصصاتها، وأقرّت اللجنة نتائج عمل لجنة الكشف على احتياجات الفعاليات الاقتصادية من دون ١٥ ألف ليتر مازوت شهرياً، والتأكيد على توزيع مادة مازوت التدفئة المخصّصة للتوزيع ضمن المدينة على محطات الوقود بالتساوي فيما بينها للإسراع قدر الإمكان في توزيع المادة في المدينة، لاسيما مع تجاوز نسبة التوزيع في الريف والمناطق الجبلية ٩٥ بالمئة، ودمج كتلتي المداجن والمباقر مع الأنشطة الزراعية، وتوزيعها وفق محاور ضماناً لتسهيل عملية التوزيع وتخفيف التكاليف، واتخاذ الإجراءات المتعلّقة بترصيص كافة مضخات الوقود في المحطات، وتبديل اللوحات الالكترونية للمضخات التي لا يمكن ترصيصها بما يسهم في منع التلاعب بالمضخّات، وتركيب أجهزة GPS على مولدات الكهرباء الخاصة بالأفران، لمراقبة ساعات عملها وتوفير المادة لها، وأقرّت اللجنة مجموعة من الطلبات الإجرائية الخاصة بمؤسسات وجهات القطاع العام وغيرها من الطلبات المتعلّقة ببعض الفعاليّات الاقتصادية والنقابات والاتحادات ومرخّصي الغاز.