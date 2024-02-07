شهيد وجريحان بغارة إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان… والمقاومة تستهدف موقعين للعدو
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع راميا على الحدود مع فلسطين المحتلة، وحققت فيهما إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلو المقاومة بعد ظهر اليوم موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيهما إصابات مباشرة.
وفي بيان منفصل أعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا بعد ظهر اليوم التجهيزات الفنية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة.
إلى ذلك استشهد مواطن لبناني، وجرح اثنان آخران، إثر غارة إسرائيلية بطائرة مُسيّرة بعد ظهر اليوم على أحد المنازل في مدينة الخيام بالجنوب اللبناني.
كما شن الطيران الحربي الصهيوني غارة جوية وهمية مع إطلاق بالونات حرارية فوق منطقة النبطية.
وكان العدو الإسرائيلي نفذ صباح اليوم اعتداءات على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، حيث واصل طيرانه في الليلة الماضية وصباح اليوم اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، ما أدى إلى وقوع أضرار في المنشآت وممتلكات المواطنين.
وذكر موقع قناة المنار أن طائرة مسيرة معادية استهدفت فجراً مبنى مضخات مياه “الوزاني” بصاروخ، ما أدى إلى تضرر في الشبكة.
كما أغار طيران العدو على أطراف بلدة بني حيان، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات واستهدف بواسطة الطيران الحربي والمسير أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف، ما أسفر عن تضرر شبكتي الكهرباء والمياه والطرق العامة والداخلية في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.
ومنذ الليل وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور.