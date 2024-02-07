فرع حمص للحزب يواصل عقد المؤتمرات الانتخابية ويعلن النتائج في 7 شعب وفرع جامعة البعث ينتخب ممثليه في الشعبتين الأولى والثانية

حمص _ نبال إبراهيم .. صديق محمد.. سمر محفوض

لليوم الثالث على التوالي واصل فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم الأربعاء المؤتمرات الانتخابية بإشراف أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، حيث عقدت كلاً من شعب القصير، والمخرم، والرستن، وشين، وتلكلخ، والقريتين، والمدينة الأولى مؤتمراتها الحزبية بأجواء من الشفافية والديمقراطية.

شعبة القصير

بلغ إجمالي عدد أعضاء مؤتمر شعبة القصير الذين يحق لهم الانتخاب 130عضواً، وعدد المرشحين في المؤتمر 12 مرشح انسحب أحدهم ليصبح عدد المرشحين 11مرشحاً من الرفاق والرفيقات الذين تنافسوا على 9مقاعد، علماً بأن عدد الطلبات المقدمة للترشيح كانت 15 طلباً، تم رفض 3 طلبات منها لعدم استيفاء الشروط، وأسماء الرفاق الناجحين في مؤتمر الشعبة هم بحسب الترتيب: فهمي الطالب- إلياس وهبي- ثناء العلي- أنور محب الدين- أحمد العبدالله- بدر رعد- محمد أيوب- منيف الحسن- رئيف زينة.

وفي تصريح لـ “البعث” بيَن عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات المشرف على مؤتمر شعبة القصير القاضي تيسير الصمادي، أن شعبة القصير تضم القرى الجنوبية الغربية من محافظة حمص، لافتاً إلى أن الانتخابات جرت بأجواء ديمقراطية ونزيهة، وعبر كافة الرفاق في المؤتمر عن آرائهم في العملية الانتخابية، منوهاً إلى أن مؤتمر القصير كان من المؤتمرات الناجحة ولم يتم الاعتراض على أي إجراء من إجراءاته بعد أن حاز الرفاق الناجحين على ثقة رفاقهم .

من جانبه أكد عضو اللجنة الفرعية للإشراف على الانتخابات الرفيق يوسف الناصر على أن مؤتمر شعبة القصير كان متميزاً بحضور الرفاق وبإدلائهم بأصواتهم كلاً كما يريد ويتصور لاختيار الأفضل، مشيراً إلى أن الرفيق الأمين العام للحزب يعّول على هذه الانتخابات آمالاً كبيرة بأن يختار الرفاق الأفضل والأقدر من أجل تمثيلهم بالمؤتمر بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الوطن بشكل كامل.

هذا وكان عدداً من الرفاق الناخبين قد أشاروا إلى أن الانتخابات سارت بشكل جيد وبكل شفافية وديمقراطية، وكانوا قد مارسوا حقهم الانتخابي بكل حرية بدون أي ضغوط أو إملاءات من أحد، لافتين إلى أنهم انتخبوا الرفاق المناسبين الذين لديهم حس عالي وعلى قدر من المسؤولية.

شعبة الرستن

بلغ إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مؤتمر شعبة الرستن 9رفاق تنافسوا على 6مقاعد، وأسماء الرفاق الناجحين بالمؤتمر الانتخابي للشعبة هم بحسب الترتيب: أحمد السبسبي- عبد الحكيم السرميني- مصلح الدغيلة- محمد سمير ظباطح- علي العلوش- سامي منصور.

شعبة تلكلخ

بلغ إجمالي عدد المرشحين بالانتخابات في شعبة تلكلخ 17مرشحاً تنافسوا على15 مقعد، وبلغ عدد الناخبين من أعضاء مؤتمر الشعبة 234 عضواً، وإجمالي عدد الطلبات المقدمة للترشح كان 19، تم رفض طلبين لعدم استيفاء الشروط، وأسماء الرفاق الناجحين بمؤتمر تلكلخ هم بحسب الترتيب :علي السنكري- إبراهيم جالوك- إبراهيم إدريس- محمد الراعي- محمد العلي- سمير عباس- طارق عبود- حنا مقدسي- أسعد علي- جابر طنوس- عيسى عبود- زكريا المصري- أكرم قليشة- دمر العلي- إلياس خوري.

شعبة المخرم

تنافس الرفاق في مؤتمر شعبة المخرم على شغل 9 مقاعد، ونجح بعد الانتخابات كلاً من الرفاق بحسب الترتيب: ردينة الناصر- مأمون الحوراني- شادي الحسين- عامر شعبان- رنا السليمان- يحيى العقلا- ثناء ألتون- أميمة خضور- محمد الخطيب.

شعبة شين

تنافس الرفاق في مؤتمر شعبة شين على شغل 9مقاعد، ونجح بعد الانتخابات كلاً من الرفاق بحسب الترتيب: أحمد ناصر- أحمد حسن- أحمد حمدان- أحمد عودة- غانم غانم- ولاء هزيم- درويش درويش- لميس ديوب- رئيف علي .

شعبة القريتين

تنافس الرفاق في مؤتمر شعبة القريتين على شغل 3 مقاعد، ونجح بعد الانتخابات كلاً من الرفاق بحسب الترتيب: حذيفة عبد الرحمن عبد الله- سعاد فرح- نايف السلامة .

شعبة المدينة الأولى

بلغ إجمالي عدد المرشحين في مؤتمر شعبة المدينة الأولى 15 رفيق ورفيقة، تنافسوا على شغل 9 مقاعد، مع العلم أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للشعبة كانت 17طلباً تم رفض طلبين منهم لعدم استيفاء الشروط، وأما أسماء الرفاق الذين نجحوا في المؤتمر هم بحسب الترتيب كلاً من: خضر الشلبي- طارق الخضر- كنعان جودة- عبد المؤمن القشلق- يحيى كنيار- سميح الزكيمي- سليمان الشريدي- حسن حميدان- عبد الله البواب.

وفي تصريح لـ “البعث” أكد الرفيق صبحي حرب، عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الحزبية خلال المؤتمر الانتخابي لشعبة المدينة الأولى في فرع حمص للحزب، أنه تم انعقاد المؤتمر بحضور معظم الرفاق وكان الغياب قليل جداً، لافتاً أن الرفاق المؤتمرين كانوا مثالاً ونموذجاً للبعثيين لجهة الالتزام بالنقاشات وبكل جدول الأعمال ومارسوا عملية الانتخاب بشكل جيد وتم انتخاب رفاقهم المرشحين بكل صدق وهم من الرفاق الملتزمين بقررات الحزب وتوجيهات الرفيق الأمين العام، وهذه النتائج مليئة بالطموحات وتنعكس إيجابياً على الحزب والمواطن.

الرفيق حسن حميدان أكد أن انتخابات الشعبة كانت على قدر كبير من المسؤولية، حيث تم اختيار الرفاق الجدد القادرين على تحمل المسؤولية في المرحلة القادمة.

الرفيقة سحر محمد أكدت أنه تم الاقتراع ضمن أجواء إيجابية، وبدون أي تدخلات من أي جهة واخترنا الرفاق الفاعلين بالحزب والمجتمع.

الرفيق خضر الشلبي بيّن أن الانتخابات جرت بكل صدق وبدون أي إملاءات من أحد واخترنا الأفضل من حيث السمعة والتعاون مع الرفاق بالأفكار والرؤى للمرحلة الجديدة.

فرع جامعة البعث

كما انطلقت اليوم المؤتمرات الحزبية لفرع جامعة البعث على مستوى الشعب، لاختيار ممثلي الفرع لحضور اجتماع اللجنة المركزية الموسعة، وقد كانت الانطلاقة بمؤتمر الشعبة الحزبية الأولى، وتلاه مؤتمر الشعبة الثانية، بحضور رئيس اللجنة العليا للانتخابات الحزبية الرفيق الدكتور خليل مشهدية، والرفاق أعضاء اللجنة الفرعية.

الرفيق خليل مشهدية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال في تصريح لـ “البعث”: نحن في كل لقاء ننقل لرفاقنا الصيغة الجديدة المتطورة للحزب والتي سيكون لها انعكاسات ايجابية مستقبلية هامة، وقد لمسنا من رفاقنا عزيمة وإصرار أسس لها الرفيق الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد، خلال لقائه مع اللجنة المركزية واللجنة العليا، ونحن ننقل بأمانة فحوى هذه الاجتماعات وما يريده الرفيق الأمين العام من الرفاق وثقته الكبيرة بهم وبروحهم الوطنية والنضالية البعثية.

وتابع الرفيق مشهدية بأن ما شهدناه حتى الآن في الانتخابات انما يمثل هذه الرؤيا، ونحن لا نعول على إنجاز كل ماهو مطلوب من حزبنا ورفاقنا خلال فترة وجيزة، لكن المقدمات الجيدة ستكون لها مخرجات جيدة تتفق وحاجة سورية من الناحية الحزبية والوطنية.

وأكدت الرفيقة زاهرة بشماني، عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، بأن انتخابات الشعبة الأولى والثانية بفرع جامعة البعث، وفي عموم الفروع الحزبية هي مرحلة مفصلية وتاريخية ونضالية هامة، وقد قام الرفاق بانتخاب المرشحين الذين وجدوا لديهم الكفاءة والمقدرة على النهوض بالعمل الحزبي في المرحلة القادمة، حيث جرت الانتخابات بمنتهى الشفافية والايجابية.

وبين الرفيق رياض العجيلي، رئيس اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات بفرع جامعة البعث للحزب، أن الانتخابات تجربة هامة في حياة العمل الحزبي، وقد عقدت الشعبة الأولى والثانية مؤتمراتها ضمن أجواء عالية من الوعي الرفاقي، حيث أن الإقبال الكبير على الانتخاب يشير إلى الروح البعثية عند رفاقنا. وأضاف أن الاقتراع جرى بشفافية مطلقة، وكان من اللافت مشاركة٢٠ دكتور و ٣٠ اجازة جامعية ومعهد متوسط وثانوية، وهو حالة متقدمة بالنسبة لبقية الفروع. وأشار إلى أن مشاركة العنصر النسائي كانت جيدة ونتمنى أن تزداد في المراحل المقبلة، ولم تسجل أي ملاحظات سلبية في المؤتمرات، وقد لمسنا الكم الكبير من المسؤولية والوعي العالي.

بدوره الرفيق أحمد الحمد، عضو اللجنة الفرعية للإشراف على الانتخابات، أوضح أن العمليات الانتخابية تمت ضمن التزام ملفت من قبل رفاقنا الناخبين، وجرى الاقتراع بشكل مريح وايجابي، ولم تسجل أي شكوى أو اعتراض، كما يتضح أيضاً من نسب الأصوات المتقاربة أن الرفاق الحزبيين كانوا على قدر من الوعي، ولم يكن هناك تكتلات أو سوها، وكنا حريصين في تحقيق العدالة للانتخابية بين الجميع .

هذا وقد بلغ عدد الناخبين في الشعبة الأولى ٦٩رفيقاً ورفيقة، ترشح منهم ٩ رفاق وتم نجاح ٦من بينهم حسب الترتيب: إبراهيم إسماعيل- روعة الفقس- رائد عيسى – نداء إبراهيم- فايز يزبك- علقمة العبدالله.

وفي الشعبة الثانية كان عدد الناخبين ٥٧ رفيقاً ورفيقة، وعدد المرشحين ٨ رفاق، تم انسحاب رفيق من بين المرشحين ليتبقى٧ رفاق تنافسوا على ستة مقاعد وقد نال الرفاق الناجحين بالاقتراع أصواتاً متقاربة حسب الترتيب :عبد الناصر الأعرج- ميشيل نجار-هناء الجاسم- مصطفى نصري – حسن مشرقي- براءه إبراهيم.

وقد عبر الرفاق الناخبين في الشعبتين عن الاعتزاز بنجاح رفاقهم ممن سيمثلهم للمرحلة التالية، وقد أكدوا على أن الانتخابات تمت بشكل طبيعي وبحرية وديمقراطية تامة.