قرارات حاسمة لإدارة نادي الجلاء.. والهدف تصحيح المسار وانتزاع اللقب

حلب – محمود جنيد

لم تأت خاتمة دوري سلة الرجال جيدة على فريق الجلاء، إذ لم يتمكن من تأكيد تفوقه على الوحدة الذي كان فاز عليه ذهاباً بفارق كبير من النقاط، وجاءت الخسارة مضاعفة مخيبة كونها حرمته من فرصة اعتلاء ترتيب فرق الدوري والتأهل المباشر إلى مرحلة (الفاينال فور).

ردة فعل إدارة نادي الجلاء على تراجع نتائج الفريق ومردود معظم لاعبيه في الفترة الأخيرة، جاء بعد الاجتماع الذي بحثت فيه واقع الفريق وكما أكد عضو الإدارة مشرف كرة السلة جاك باشاياني لـ”البعث” تطبيق حسومات من العقود والرواتب لمعظم اللاعبين بما يتناسب مع الأداء والعطاء الذي قدمه كل منهم، إضافة إلى الاستغناء عن خدمات اللاعبين الأجنبيين أماري وإيريك.

وكشف باشاياني عن عدم رضا الإدارة عن مستوى و مردود الفريق في الفترة الاخيرة نظراً للتراجع غير المفسر لأداء بعض اللاعبين الأمر الذي طلبت حياله توضحيات من قبل الكادر الفني، موضحاً بأن المستوى السيء للاعب الأجنبي إيريك انعكس على الفريق وكان له الأثر السلبي بتراجع النتائج.

وأوضح باشاياني بأن الإدارة حالياً تسعى للتعاقد مع نوعية جيدة من اللاعبين الأجانب وبما يخدم ويدعم طموحات النادي بالفوز بلقب الدوري.

من جانبه كابتن الفريق المخضرم رامي مرجانة يرى بأن حظوظ فريقه بالمنافسة على لقب الدوري والظفر فيه عالية، لافتاً بأنه لو تمكن من الفوز على الوحدة كما فعل ذهاباً لتصدر ترتيب فرق الدوري.

ويرى مرجانة بأن مستوى فرق الدوري متقارب، والمنافسة تحتاج لعدد مباريات أكبر لزيادة الاحتكاك و تطوير المستوى بوجود اللاعبين الأجانب.

ولفت مرجانة إلى أن بعض لاعبي فريقه لم يدخلوا بالفورمة ولديهم الأفضل ليقدموه، والأجانب لم يساعدوا المجموعة (أسوأ أجانب الدوري)، وشدد مرجانة على أن تغيير الأجانب سيفرق مع الجلاء كثيراً ويعزز فرصه بالمنافسة، بينما قرار تحديد عددهم لم يكن بصالح الأندية.