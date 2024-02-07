تسعيرة جديدة للأعلاف.. لارتفاع تكاليف الشراء من المطاحن

دمشق – البعث

بيّن مدير عام المؤسّسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط أن التسعيرة الجديدة لمختلف الأنواع العلفية جاءت لتتناسب مع ارتفاع تكاليف الشراء من المطاحن نتيجة ارتفاع سعر المازوت، حيث أصبح سعر كيلو الذرة الصفراء 5200 ليرة، وكيلو كسبة الصويا 11900 ليرة، وكيلو الجاهز حلوب كبسول 3600 ليرة، والجاهز حلوب جريش 3425 ليرة، وكيلو النخالة 1750 ليرة، وكيلو كسبة القطن 7800 ليرة، مبيناً أن نسبة ارتفاع الأسعار وسطياً تُقدّر بحدود 15 بالمئة.

ولفت شباط إلى أن أجرة نقل الطن الواحد من الأعلاف من مصدر الإنتاج إلى المستودعات التابعة للمؤسّسة ارتفعت عقب رفع سعر ليتر المازوت من 2000 ليرة إلى 12 ألفاً، فعلى سبيل المثال أصبحت أجرة نقل الطن من محافظة اللاذقية إلى دير الزور اليوم بحدود 400 ألف، مبيناً أن مؤسّسة الأعلاف تعدّ مؤسسة اقتصادية يحسب عليها ارتفاع البنزين والمازوت والأجور وأسعار الشراء.

وأكد شباط أن المؤسسة ستفتتح دورة جديدة للدواجن عند استكمال استلام مادتي الذرة الصفراء وكسبة الصويا بعد تنفيذ كامل العقود المبرمة مع القطاع الخاص من أجل استلام كامل الكميات من الأعلاف، مشيراً إلى أنه لغاية تاريخه تمّ تنفيذ نحو 60 بالمئة فقط من هذه العقود، متوقعاً أن يتمّ افتتاح دورة جديدة لمربي الدواجن خلال 20 يوماً مع استكمال تنفيذ العقود المبرمة.

ولفت شباط إلى أن المؤسسة استلمت لغاية تاريخه نحو 25 ألف طن من مادة الذرة الصفراء المستوردة، و10 آلاف طن من مادة الذرة الصفراء المحلية، و15 ألف طن من مادة كسبة الصويا. وأشار شباط إلى أن المؤسسة تؤمّن حالياً كامل احتياجات القطاع العام من المواد العلفية، في حين أن التوزيع للقطاع الخاص يتمّ بناء على توافر المواد، مبيناً أن المخازين المتوافرة لدى المؤسّسة من كل المواد العلفية جيدة وتقدر بحدود 130 ألف طن.