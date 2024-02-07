مهلة جديدة لاستكمال إجراءات ترخيص محطات الوقود في حلب

حلب – معن الغادري

مددت لجنة المحروقات الفرعية فترة استكمال إجراءات نقل التراخيص لعدد من محطات الوقود لستة أشهر جديدة، وكلفت اللجنة فرع محروقات حلب والوحدات الإدارية ذات الصلة متابعة الإجراءات المطلوبة وإنجاز هذا الملف ضمن المدة المحددة.

وبما يخص آلية توزيع المازوت الزراعي دعت اللجنة الجهات ذات الصلة إلى التنسيق مع وزارتي الزراعة والنفط لتأمين احتياجات القطاع الزراعي من مادة المازوت بنوعيه (المؤتمت وغير المؤتمت).

وفي السياق تمت الموافقة على طلب عدد من الأفران لتأمين مخصصاتها من مادة المازوت من المحطات القريبة لها في ريف حلب الشرقي.

بدوره بين مدير فرع محروقات حلب المهندس رشاد أسعد سالم أن عدد البطاقات الالكترونية بالمحافظة وصل الى أكثر من /936/ ألف بطاقة منها /838/ ألف بطاقة عائلية و/189/ ألف بطاقة آليات.