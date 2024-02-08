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8-فبراير-2024
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العدد 17606 الخميس 8-2-2024
نشرة الإعلانات العدد 1077 / الجمعة 9-2-2024/ 4 صفحات
وزارة الدفاع تصدر قائمتين جديدتين بالجرحى المستفيدين من قانون تعدد الإصابة ومرسوم تفاقم الإصابة
بوتين يبحث هاتفياً مع جين بينغ الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم
مصدر أمني يكشف تفاصيل العدوان الأميركي على بغداد
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العدد 17606 الخميس 8-2-2024
بشار المحمد
8-فبراير-2024
العدد 17606 الخميس 8-2-2024
نشرة الإعلانات العدد 1077 / الجمعة 9-2-2024/ 4 صفحات
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