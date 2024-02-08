انطلاق المؤتمرات الانتخابية الحزبية في فرع حماة والإعلان عن النتائج في شعبتي المدينة الأولى والثانية

حماة – حسان المحمد – منير الأحمد

بدأت الشعب الحزبية في فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد مؤتمراتها الانتخابية وسط أجواء ديمقراطية سادتها الروح الرقابية العالية، والإقبال اللافت من الرفاق الحزبيين على الانتخابات.

شعبة المدينة الأولى

عقدت شعبة المدينة الأولى مؤتمرها الانتخابي، حيث بلغ عدد المرشحين 17 مرشحاً يتنافسون على 6 مقاعد، كما بلغ عدد أعضاء المؤتمر الكلي 125عضواً . وأما اسماء الناجحين هم:

1_ أيمن الدقاق ٨٨ صوتاً

2- حيدر فرداوي 83 صوتاً

3- صفاء القيمة 70 صوتاً

4- عامر خموسية 68 صوتاً

5-محمد زهية 55 صوتاً

6- محمد عبد اللطيف 49 صوتاً

وقال الدكتور خليل مشهدية، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الحزبية، في تصريح لـ ” البعث” أن إجراء الانتخابات في موعدها تعبر عن روح الانتماء والعزيمة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في سبيل انجاز هذه المرحلة المفصلية في حياة الحزب، موضحاً أن الرفاق كانوا بمنتهى الوعي والإدراك، وهذا شيء طبيعي. مؤكداً أنه في بداية كل جلسة نشير إلى ضرورة إعلامنا بأي ضغوطات قد تمارس على أي رفيق ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن لغاية اليوم الأمور تسير بالشكل الذي يليق بالعملية الانتخابية التي تكون مقدمة لعمل وطني .

وأشار مشهدية إلى أن ما جرى هو تحقيق لإرادة هذه المرحلة وتوجيهات الرفيق الأمين العام للحزب في إنجاز صيغة انتخابية تضمن شفافية ونزاهة ووقوف على مسافة واحدة من الجميع حتى نخرج بمرحلة مستقبلية تؤسس لعملاً حزبياً يكون أكثر قدرة وأكثر كفاءة وأكثر نضوجاً، وهذا سينعكس على العمل الوطني بمختلف المؤسسات والاتجاهات .

شعبة المدينة الثانية

بلغ عدد المرشحين بالانتخابات في شعبة المدينة 16 مرشحاً تنافسوا على 6 مقاعد، فيما بلغ عدد الناخبين من أعضاء الشعبة 83 عضواً، وإجمالي عدد الطلبات المقدمة للترشح كان 16 والأوراق الباطلة 2 ، وأما أسماء الناجحين في مؤتمر شعبة المدينة الثانية بحسب الترتيب هم:

1– رائد مصطفى عثمان 71 صوتاً

2– محمد عامر السيد 45 صوتاً

3– بشار عبد القادر جنيد 39 صوتاً

4– روعة عبدو حيص 38 صوتاً

5–مسعود الياسين 34 صوتاً

6–سامر سميح العاصي 37 صوتاً

بدوره، أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات الحزبية، الرفيق الدكتور سعيد نحيلي، أنه بعد أن أنجزت الانتخابات لمؤتمر شعبة المدينة الثانية، تبين لنا مدى الانضباط بالنسبة لأعضاء المؤتمر، كما سارت العملية الانتخابية بسلاسة وانضباط تام من قبل الرفاق الناخبين، ولم نلحظ أية مخالفة تؤثر على سير العملية الانتخابية التي جرت في جو ديمقراطي من دون تأثير، متمنياً للرفاق الناجحين أن يؤدوا مهماتهم الحزبية بأمانة، كما أراد ويريد رفيقنا الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وأمل من الناجحين أن يكونوا على قدر تحمل المسؤولية لاسيما في هذه الظروف الحساسة، الذي يحتاج لأشخاص أكفاء وقادرين على المشاركة الفعالة في تجاوز الصعوبات التي يعاني منها قطرنا الحبيب سورية بشتى المجالات .

وبين نحيلي أن الصيغة التي أرادها رفيقنا الأمين العام للحزب بأن تجري الانتخابات على مستوى الشعب والفروع تمهيداً للاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب والتي تعد من الآليات التي تعكس إرادة الجماهير في اختيار من يرونه الأقدر على تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة، كما حققت هذه الصيغة نسبة كبيرة في العدالة بين الرفاق البعثيين ضمن شعبهم الحزبية .

بدوره، بين عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، موفق الباشا، أن الحضور في مؤتمر شعبة المدينة الثانية كان كاملاً، وهذا شيء نموذجي في المؤتمرات الانتخابية، ويدل على الالتزام و اهتمام الرفاق بالانتخابات، فضلاً عن أن عدد المرشحين بلغ 16رفيقاً ورفيقة، والمطلوب منهم 6 رفاق، وهذا يدل على المنافسة الإيجابية بين الرفاق، كما لوحظ أيضاً التنظيم الجيد للمؤتمر الانتخابي .

وأوضح أن الانتخابات بهذه الصيغة هي رؤية لتطوير العمل الحزبي بما يتوافق مع تطوير آلية الانتخابات، وهذا يضع الرفاق أمام مسؤولياتهم لاختيار الأفضل والأكفأ للوصول إلى الاجتماع الموسع للجنة المركزية .

وبينت المرشحة سناء المصري، أن الانتخابات جرت بجو من الشفافية والديمقراطية، وهذه خطوة إيجابية وتحمل كل رفيق بعثي مسؤولية الاختيار التي تقع على عاتقه لاختيار العنصر الفعّال، لاسيما أن المرحلة القادمة تحتاج إلى رفاق متميزين ومعطاءين ووطنيين وشرفاء للنهوض بسورية، ومواجهة التحديات الخارجية القاسية والظالمة عليها من كل العالم .

في حين بين الناخب محمود عفريت، أن الانتخابات جرت بجو ديمقراطي مميز، وقد شعر رفاقنا بأهمية ممارسة حقهم باختيار الأفضل ليكونوا الرسل المعبرين عنهم في المراحل القادمة من مسيرة الحزب النضالية، وقد أفرزت الانتخابات ما يلبي طموحاتهم.