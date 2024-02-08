بأجواء ديمقراطية.. شعبة المدينة والتربية في فرع الرقة للحزب تبدأ مؤتمراتها الانتخابية

البعث- حسان المحمد

انطلقت اليوم المؤتمرات الحزبية لفرع الرقة على مستوى الشعب، لاختيار ممثلي الفرع لحضور اجتماع اللجنة المركزية الموسع، وقد كانت الانطلاقة بمؤتمر شعبة التربية، وتلاه مؤتمر شعبة المدينة وذلك في نقابة المهندسين والمعلمين بحماة، بحضور رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، الرفيق الدكتور خليل مشهدية، والرفاق أعضاء اللجنة الفرعية المشرفة على فرع الرقة.

الرفيق خليل مشهدية قال في تصريح لـ “البعث”: نحن في كل لقاء ننقل لرفاقنا الصيغة الجديدة المتطورة للحزب، والتي سيكون لها انعكاسات ايجابية مستقبلية هامة، وقد لمسنا من رفاقنا عزيمة وإصرار أسس لها الرفيق الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد، خلال لقائه مع اللجنة المركزية واللجنة العليا، ونحن ننقل بأمانة فحوى هذه الاجتماعات، وما يريده الرفيق الأمين العام من الرفاق، وثقته الكبيرة بهم وبروحهم الوطنية والنضالية البعثية، مؤكداً أنه لغاية تاريخه لا يوجد أي اعتراض على الجلسات للمؤتمرات الانتخابية.

و بيَن عضو اللجنة الفرعية المشرف على الانتخابات لمؤتمر شعبة التربية بفرع الرقة، نزار شرفوا، أن الانتخابات جرت بأجواء ديمقراطية ونزيهة، وعبّر كافة الرفاق في المؤتمر عن آرائهم في العملية الانتخابية، منوهاً إلى أن مؤتمر التربية كان من المؤتمرات الناجحة، ولم يتم الاعتراض على أي إجراء من إجراءاته بعد أن حاز الرفاق الناجحين على ثقة رفاقهم، حيث فاز كل من:

أحمد الحسن 70 صوتاً

أسعد الخلف 53 صوتاً

مازن الإبراهيم 49 صوتاً

فيما بيّن عدد من الرفاق الناخبين والقادمين من محافظة الرقة، حيث مسكنهم ورغم صعوبة الطرق التي تتواجد فيها ميليشيا “قسد” الانفصالية، بأنهم قدموا ليدلوا بأصواتهم لمن يستحق من المرشحين، وعبروا بكامل الوعي الانتخابي ضمن أجواء سادتها الشفافية وروح الرفاق البعثية ليصار إلى نجاحهم لمؤتمر الفرع، ومن ثم إلى الاجتماع الموسع للجنة المركزية.

وتنافس الرفاق في مؤتمر شعبة المدينة بفرع الرقة على شغل 3 مقاعد، ونجح بعد الانتخابات كلاً من الرفاق بحسب الترتيب: مهند الدرويش- أحمد الكنو- المعلا الهويدي.