بدء التصويت في الانتخابات التشريعية والإقليمية في باكستان… ومقتل خمسة من الشرطة في هجوم

إسلام أباد-سانا

بدأ عشرات ملايين الناخبين في باكستان صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والإقليمية.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات سيد نديم حيدر لوكالة أنباء شينخوا: إن عمليات الاقتراع بدأت صباح اليوم، وستستمر حتى الساعة الخامسة مساء، حيث يتنافس أكثر من 5 آلاف مرشح على 265 مقعداً عاماً في الجمعية الوطنية، وسيتنافس أكثر من 12 ألف مرشح على 590 مقعداً عاماً لمجالس الأقاليم في الأقاليم الأربعة، والتي تتضمن خيبر بختونخوا والبنجاب وبلوشستان والسند.

وأشارت اللجنة إلى أن أكثر من 128 مليون باكستاني مؤهلون للتصويت في الانتخابات العامة، مؤكدة أن 90 ألف مركز اقتراع فتح أبوابه أمام الناخبين.

إلى ذلك أعلنت السلطات الأمنية أن مسلحين فجروا قنبلة ثم فتحوا النار على سيارة للشرطة، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر وإصابة اثنين آخرين في شمال غرب البلاد.