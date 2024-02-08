بوتين يبحث هاتفياً مع جين بينغ الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم

موسكو – تقارير

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عدداً من القضايا منها الأوضاع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للكرملين نقلته سبوتنيك: كان هناك تبادل موضوعي بين الرئيسين لوجهات النظر حول الوضع في عدد من مناطق العالم بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث تتطابق تمامًا توجهات روسيا والصين لصالح التسوية السياسية والدبلوماسية للقضية الفلسطينية ضمن إطار القانون الدولي المعترف به عموماً، كما تم التطرق إلى الوضع الحالي في أوكرانيا.

ووفقاً للبيان عند مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكد الرئيس الروسي موقفه المبدئي بشأن قضية تايوان ودعمه سياسة صين واحدة.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين لخصا تطور الشراكة الشاملة الروسية الصينية والتعاون الإستراتيجي خلال الفترة الأخيرة مع الملاحظة مرة أخرى أن علاقات حسن الجوار بين البلدين وصلت إلى مستوى لم يسبق له مثيل.