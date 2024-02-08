شركة كورية تدفع الملايين لتشجيع موظفيها على الانجاب

أعلنت شركة كورية جنوبية عزمها المساعدة على رفع معدل المواليد المنخفض للغاية في البلاد من خلال دفع ملايين الدولارات لتشجيع موظفيها على الإنجاب.

وقالت مجموعة بويونغ وهي شركة إنشاءات مقرها في العاصمة سيؤول في بيان صحفي إنها تخطط لدفع مبلغ 100 مليون وون كوري (نحو 75 ألف دولار) للموظفين في كل مرة ينجبون فيها طفلاً.

وأضافت الشركة أنها ستدفع أيضاً ما مجموعه 7 مليارات وون كوري (5.25 مليون دولار) نقداً للموظفين، الذين أنجبوا 70 طفلاً منذ عام 2021.

وتواجه كوريا الجنوبية البالغ عدد سكانها 51 مليوناً، تحدي شيخوخة السكان وفيها أدنى نسبة ولادات في العالم لأن النساء يفضلن التركيز على حياتهن المهنية.

وتقول الشبكة إن البلاد تتمتع بأدنى معدل خصوبة في العالم وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياته حيث وصل إلى مستوى منخفض جديد في 2022 بلغ 0.78.

وتتوقع هيئة الإحصاء الكورية أن تنخفض هذه النسبة إلى 0.65 في عام 2025. وتحتاج الشعوب نظرياً إلى نسبة خصوبة تبلغ 2.1 للتمتع بالاستقرار الديموغرافي.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، لي جونغ كيون أنه سيتم منح الموظفين الذين لديهم ثلاثة أطفال خيار الاختيار بين الحصول على 300 مليون وون كوري (225 ألف دولار) نقداً أو الحصول على سكن، إذا وفرت الحكومة أرضاً للبناء.

وتقدم حكومة كوريا الجنوبية وغيرها من الشركات الخاصة بالفعل امتيازات مالية لتشجيع الناس على إنجاب المزيد من الأطفال، كما توجد برامج مماثلة في الصين، التي شهدت انخفاضاً في عدد سكانها لمدة عامين متتاليين.