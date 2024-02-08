طبيبة تحذر من مكونات خطرة في معجون الأسنان

تشير طبيبة الأسنان يوليا رايفسكايا في حديث لصحيفة غازيتا الروسية إلى أن وجود مادة التريكلوسان في معجون الأسنان يجب أن تثير القلق.

وتقول: هذا مركب اصطناعي وهو مضاد قوي للجراثيم ومضاد واسع الطيف للفطريات. استخدم في الولايات المتحدة أولاً كمبيد للآفات ثم بدأوا بنشاط يضيفونه إلى المواد الكيميائية المنزلية. واستخدم في بداية القرن الحادي والعشرين، على نطاق واسع في منتجات النظافة الشخصية مثل الصابون والشامبو وجل الاستحمام ومزيلات العرق ومعاجين الأسنان. وتلعب هذه المادة في تركيبة معاجين الأسنان دور المطهر الذي يدمر ليس فقط البكتيريا المسببة للأمراض بل والمفيدة أيضاً، الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء البكتيريا في تجويف الفم. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر التريكلوسان عند إطلاقه في البيئة مصدراً للمركبات السامة والمسرطنة. وللعلم توجد اليوم مطهرات أكثر أماناً في معاجين الأسنان مثل الكلورهيكسيدين. ولكن يجب أن نعلم أن معاجين الأسنان المحتوية على مواد مطهرة يجب استخدامها وفقاً لوصفة طبيب وخلال فترات معينة.

وتحتوي معاجين الأسنان في تركيبها أيضاً على مركبات البارابين- زيوت طيارة (ميثيل بارابين، إيثيل بارابين، بروبيل بارابين)، التي تستخدم على نطاق واسع كمواد حافظة في الصناعات التجميلية والصيدلانية والغذائية ولها خصائص مطهرة ومضادة للفطريات. وتعمل في معجون الأسنان كمادة حافظة وبالتالي تطيل مدة صلاحيته.

وتقول: من المهم أن نعرف أن البارابين يميل إلى التراكم في الجسم وهو من مسببات الحساسية القوية ويمكن أن يسبب التهاب الجلد التماسي والتهاب الشفاه.