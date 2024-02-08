علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة في أذربيجان

باكو-سانا

فاز رئيس أذربيجان إلهام علييف بولاية خامسة على التوالي بعد حصوله على أكثر من 90 بالمئة من الأصوات بحسب نتائج رسمية شبه نهائية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظهر باناخوف قوله خلال مؤتمر صحفي: إن الشعب الأذربيجاني انتخب إلهام علييف رئيساً للبلاد، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 67.7 بالمئة من الناخبين.

وفور صدور النتيجة نزل الآلاف من أنصار الرئيس إلى شوارع العاصمة باكو للاحتفال بفوزه.

وتنافس علييف في هذه الانتخابات مع ستة مرشحين آخرين، فيما قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية هذه الانتخابات على غرار ما فعلت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2018.