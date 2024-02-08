فنزويلا تُدين خطط شركة إكسون النفطية الأمريكية في إيسيكويبو

كاراكاس-سانا

أدانت فنزويلا خطط شركة “إكسون موبيل” النفطية الأمريكية لزيادة إنتاج النف في منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها مع غويانا، والتي تعدها فنزويلا جزءاً من أراضيها.

وقالت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز في منشور على منصة إكس: إن فنزويلا ترفض تصريحات رئيس فرع شركة “إكسون موبيل” في غويانا أليستر راوتليدج الذي أعلن عن حفر آبار جديدة في الجرف القاري الذي يدور الجدل حوله بين فنزويلا وغويانا.

واعتبرت رودريغيز عمليات الشركة المخطط لها غير شرعية، ووصفتها بأنها انتهاك للإعلان المشترك الصادر عن رئيسي فنزويلا وغويانا في كانون الأول الماضي بشأن المنطقة.

وأضافت نائبة الرئيس الفنزويلي: إن كاراكاس ستدافع عن حقوقها تحت أي ظرف.

يذكر أن فنزويلا أجرت في كانون الأول الماضي استفتاء بشأن ضم إقليم إيسيكويبو، حيث أيد 95 بالمئة من المشاركين فيه الضم.

وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، عقد الرئيسان الفنزويلي نيكولاس مادورو والغوياني عرفان علي مفاوضات لتسوية الأزمة، صدر في ختامها إعلان مشترك حول رفض الحل العسكري للقضية والعزم على مواصلة الحوار.