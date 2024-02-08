في ختام مؤتمر فرع جامعة البعث.. الرفيق حرب يؤكد أن الرفاق قدموا مثالاً للالتزام البعثي

حمص _سمر محفوص – صديق محمد

اختتمت المرحلة الأولى من الانتخابات في محافظة حمص لفرعي المدينة وجامعة البعث، والتي اتسمت بالشفافية والالتزام، مما سينعكس بشكل ايجابي على العمل الحزبي لرفاقنا، وعلى مستقبل العمل الوطني بشكل عام، حيث تم طرح آراء جديدة في الانتخابات، وناقش الرفاق عدة قضايا انتخابية كانت إحداها شروط الترشيح، وهذا دليلٌ على الشفافية والروح البعثية الرفاقية الذي رسخته اللجنة العليا، في أن تكون الانتخابات منصة كلامية لكلّ ناخب ومرشح.

فقد بلغ إجمالي عدد أعضاء مؤتمر الشعبة الثالثة بفرع جامعة البعث ممن يحق لهم الاقتراع 57 ناخباً، وعدد المرشحين في المؤتمر 10 رفاق تنافسوا على 6مقاعد لمؤتمر الفرع، علماً أن كل الطلبات المقدمة كانت مستوفية لشروط الترشح، ولم يرفض أي طلب لتعلن أسماء الرفاق الناجحين حسب الترتيب، وقد تقاسم المرتبة الأولى الرفيق هيثم فرح والرفيق عادل مخللاتي بـ ٥٠ صوتاً لكل منهما، وفي المرتبة الثانية سيلفا زيادة بـ ٤٧ صوتاً، وفي المرتبة الثالثة الرفيق ثائر عبود بـ ٤٤ صوتاً ، لينال الرفيق د.

بسام كسيبي٤٣ صوتاً، وتلاه الرفيق جهاد عطية بـ ٤٢صوتاً.

وفي تصريح لـ “البعث” أكد عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، الرفيق صبحي حرب، أن الرفاق في محافظة حمص كانوا مثالاً بعثياً حقيقياً، وقد صدقونا الرفاق في فرع الجامعة وفرع المدينة وقدّموا وجهاً مشرقاً للعمل الحزبي يدعوا للاعتزاز من حيث الانضباط والمسؤولية، وقد مارسوا حقهم بكل ديمقراطية ودون ضغوطات من أي نوع، ولم تسجل شكوى أو اعتراض يذكر، مما يد!ل على مستوى الالتزام العالي، والروح الحزبية التي توسمها الرفيق الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد بأن تكون الانتخابات على مستوى طموحات البعثيين، ونحن نعول على هذه الانتخابات في المرحلة القادمة للتطوير و للنهوض بالعمل الحزبي والوطني .

بدوره الرفيق الدكتور رياض العجيلي، رئيس اللجنة الفرعية للإشراف على انتخابات فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة البعث، أكد في ختام المؤتمر أن الرفاق في الشعب الثلاث قدموا نموذجاً ايجابياً للرفيق البعثي من خلال ممارسة حقهم الانتخابيأ والحوارت التي أغنت المؤتمرات، وتابع بأن ذلك طبيعياً في صرح علمي وأكاديمي حضاري كبير كفرع الجامعة، والذي يضم خيرة الدكاترة بشهاداتهم العالية والإجازات الجامعية، إلى جانب بقية الشهادات، وقد خاضها الرفاق البعثيون بكل شفافية وحرية وديمقراطية، ولم تسجل أي حالة مخالفة أو اعتراض أو شكوى في فرع جامعة البعث.

وقد انتهت المرحلة الأولى، ونعول الكثير على المرحلة الثانية بناءً على المؤشرات التي ظهرت في المرحلة الأولى، وسنكون إنشاء الله بمستوى تطلعات الرفيق الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد.

وأشاد الرفيق باسل العرنوس، رئيس المؤتمر، بالأجواء الايجابية التي سادت المؤتمر، و المشاركة والتصويت لاختيار أعضاء اللجنة المركزية الموسعه، حيث تم اختيار 6 أعضاء يمتلكون الكفاءة، و قادرين على متابعة مهامهم بالشكل المطلوب .

وأكدت الرفيقة شيراز ابراهيم أن الانتخابات تجربة جيدة تسلط الضوء على عمل الرفاق، وتحفز للعمل في المراحل القادمة، لافتةً إلى أن الانتخابات جرت بدون أي توجيهات أو أي تدخلات بالأسماء أو المرشحين .

الرفيقة سيلفا زيادة قالت: إن الانتخابات تمت بكل شفافية وسرية كاملة والانتخابات الحزبية 2024 مراهنة على وعي القواعد باختيار ممثليهم بكل شفافية وأمانة وفقاً للأجدر.