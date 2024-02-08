افتتاح النافذة الواحدة لدائرة خدمات العاملين في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

افتتحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ومحافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال النافذة الواحدة لدائرة خدمات العاملين في مبنى المحافظة الجديد.

وأكدت الوزيرة سفاف أنّ الهدف الأساسي من افتتاح النافذة الواحدة لدائرة خدمات العاملين في المحافظات توفير الوقت والجهد والتكاليف وعناء السفر على العاملين باعتبار أن جميع الإجراءات منذ بدء التعيين وحتى التقاعد كان يتطلب إنجازها السفر إلى مركز خدمة الموارد البشرية (سجل العاملين سابقاً) في دمشق.

ولفتت إلى أنّ مشروع الربط الشبكي وأتمتة قواعد البيانات الذي بدأ العمل به قبل نحو خمسة أعوام شكّل خطوة نوعية أثبتت فاعليتها وأثرها الإيجابي لناحية تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات.

ونوّهت وزيرة التنمية الإدارية بتعاون محافظة اللاذقية مع الوزارة في مجال تأمين المقرّ ضمن مبنى المحافظة وتوفير متطلبات العمل اللوجستية وتسهيل عمل الدائرة لضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.

بدوره المهندس هلال أكّد حرص المحافظة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل الدائرة، و لإنجاز أية مشاريع تصبّ في مصلحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لهم، لافتاً إلى التشاركية في هذا المجال بين المحافظة والوزارة لتجهيز المركز ووضعه في الخدمة لتخفيف الأعباء التي يتكبدها العاملون، ومؤكداً أنه من هذا المنطلق تم اختيار موقع النافذة الواحدة باعتبار أنّها في وسط المدينة وسهلة الوصول لكل من يقصدها من العاملين.

وتقدّم النافذة خدمات تصديق البطاقة الذاتيّة الخاصة بالعاملين في الدولة من جميع الوقوعات والتبدّلات الوظيفية التي تطرأ خلال مدة خدمتهم، من نقل وندب وإعارة وتسريح واستقالة وغيرها من خدمات مع الاحتفاظ بنسخة من القرارات والأوراق الثبوتية الخاصة بخدمة العاملين.