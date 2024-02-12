الرئيس القرغيزستاني يعلن رفض بلاده للتدخلات الأمريكية

بيشكيك-سانا

طالب رئيس قرغيزستان صدر جباروف الولايات المتحدة والدول الأخرى بعدم التدخّل في شؤون بلاده الداخلية، وتقييم العمليات الجارية فيها بشكل موضوعي.

وجاء ذلك في رسالة ردّ فيها جباروف على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال في وقت سابق: إنه قلق بشأن نظر سلطات هذه الدولة في قانون المنظمات غير الحكومية، وأنه في حال اعتماد هذا القانون سيؤثر سلباً على حالة المجتمع المدني في قرغيزستان.

وأضاف جباروف وفقاً لوكالة تاس: نحن نؤيد التعاون على قدم المساواة، ومستعدون للعمل مع جميع البلدان والشركاء الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة، وطلبي الوحيد هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا، معرباً عن أسفه لأن الجانب الأمريكي قدم معلومات متحيزة وغير موضوعية حول الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان والحريات في قرغيزستان.

وحسب جباروف هناك بعض المنظمات غير الحكومية التي تمولها دول أجنبية تزعم بتعرضها للملاحقة والمعاناة من الصعوبات، وهو ما يدفع بدوره المؤسسات الأجنبية التي ترعاها وتمولها إلى التصرف بنفس الشكل، مؤكداً أن هذه المنظمات غالباً ما تنشر معلومات كاذبة وغير موثوقة بين الناس، ما يؤدي إلى رفع الدعاوى القضائية من قبل المتضرّرين أو الذين تم التشهير بهم.