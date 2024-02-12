انطلاق المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية في فرعي اللاذقية وجامعة تشرين

اللاذقية – مروان حويجة – آلاء حبيب – ربا حسين

انطلقت اليوم المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية في فرعي اللاذقية وجامعة تشرين في المرحلة الأولى من الانتخابات الحزبية إلى الاجتماع الموسّع للجنة المركزيّة للحزب، وقد تابع الانتخابات وأشرف عليها الرفاق الدكتور خليل مشهدية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وأعضاء اللجنة، واللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات.

شعبة القرداحة

وقد عقدت شعبة القرداحة للحزب مؤتمرها الانتخابي بحضور الرفيق الدكتور خليل مشهدية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، حيث انتخب أعضاء المؤتمر وعددهم ٢٧٢ عضواً مرشحيهم، وعددهم ١٥ عضواً من إجمالي عدد المرشحين البالغ ٢٠ عضواً في أجواء من الحرية والشفافية والمسؤولية البعثية التي تحلّى بها الرفاق أعضاء المؤتمر.

الرفيق مشهدية أكّد على ما تميز به المؤتمر من روح رفاقية عالية، والالتزام والدقة التي يجسدها الرفيق البعثي في هذه المناسبة التي تشكّل مقدّمة لما يمكن أن تكون عليها سورية على المستوى الحزبي والوطني.. وقال الرفيق مشهدية : لمسنا في شعبة القرداحة الروح العالية في إيثار الآخرين على النفس، حيث شهدنا انسحاب أحد الرفاق لأنه وجد الرفاق الآخرين مؤهلين لهذه الانتخابات ، كما لفت أنه لا يوجد أي ثغرة أو اعتراضات، وبيّن أنّ الروح العالية للرفاق تؤكد أنهم قد أدركوا أهمية هذه الانتخابات والتزامهم بتوجيهات الرفيق الأمين العام للحزب. ولفت إلى وجود توجيهات بضرورة تسهيل الانتخابات وتسهيل عملية الترشّح والانسحاب، مع التأكيد على حقّ انسحاب الرفيق الناجح خلال أسبوع، وتم تحديده وترشيح الرفيق الذي يليه بالأصوات.

شعبة جبلة الأولى

وانطلقت أعمال مؤتمر شعبة جبلة الأولى للحزب بحضور عضو اللجنة العليا للانتخابات الرفيق موفق الباشا، الذي تحدّث عن عدد أعضاء المؤتمر ٣١٩ رفيقاً، وأن المرشحين ١٩ رفيقاً، كما تحدّث عن الحضور والإقبال ووصفه بالجيّد جداً، وذلك بسبب التزام الرفاق بالحضور والإجراءات والأجواء الانتخابية. وأكّد على ممارسة حق الانتخاب للرفاق بديمقراطية وشفافية، كما عبّر الناخبون عن الانسجام التام بين المرشحين والناخبين لإنجاح هذه العملية الانتخابية، والأريحية التامة والأجواء الإيجابية من قبل الرفاق الناخبين.

شعبة المنطقة الأولى

وعقدت شعبة المنطقة الأولى لفرع الحزب في اللاذقية مؤتمرها الانتخابي، وذلك بحضور عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرفيق غسان أسعد، الذي تحدث عن التزام الرفاق وانضباطهم والإحساس العالي والشعور الكبير بالمسؤولية بأن هذه المرحلة المفصلية من تاريخ حزبنا تقتضي منّا أن نكون عند حسن ظن الرفيق الأمين العام للحزب وأمله بقواعد الحزب. وعن آراء الناخبين، فقد تحدثوا عن هذه العملية الصحيحة كما وصفوها في جوٍ من الشفافية والإيجابية.

شعبة المدينة الأولى

وفي شعبة المدينة الأولى بدأت أعمال المؤتمر بحضور عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرفيق حامد حسن، الذي تحدث عن تميّز الحضور، والتزام الرفاق الجيد، وحرص الجميع على نجاح هذا المؤتمر من جميع الجوانب ، كما أكد الناخبون على أن العملية الانتخابية جرت بديمقراطية وشفافية عالية، وهذا ما يأمله جميع الرفاق، وكان عدد الناخبين 151 رفيقاً تغيب منهم 8 رفاق، وكان العدد المطلوب 10 مرشحين يتنافسون على 6 مقاعد.

الشعبة الأولى في فرع جامعة تشرين

وفي الشعبة الأولى في فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي، بدأت العملية الانتخابية بحضور عضو اللجنة العليا للانتخابات الرفيقة زاهرة بشماني، التي تحدثت عن الشكل الجيد الذي جرت به انتخابات الشعبة الأولى من تحضيرات وتجهيزات، والانطباع الجيد أيضاً عن الرفاق أعضاء المؤتمر. كما أكّدت على أن التصويت كان بحرية وسرية ودون رقيب وفقاً لتوجيهات الرفيق الأمين العام للحزب.

ممثل اللجنة الفرعية، الرفيقة هيفاء صقر، أكّدت على أن العملية الانتخابية كانت ناجحة بامتياز حققت الديمقراطية وبكل شفافية ودقة. من جانبهم أكد الناخبون أن الانتخابات حصلت من دون أي ضغوطات، وأن يكون الناجحين على قدرٍ من المسؤولية، وأن يحققوا الهدف المطلوب. بلغ عدد المرشحين 11 مرشحاً يتنافسون على 6 مقاعد.

شعبة الحفة

وفي شعبة الحفة للحزب انعقد مؤتمرها الانتخابي بحضور الرفيق الدكتور سعيد نحيلي، عضو اللجنة العليا المشرف على الانتخابات، والرفيق عاطف سمعان، عضو اللجنة الفرعية المشرف على العمل الانتخابي لشعبة الحفة.

وعن آراء الناخبين، أكّدوا أن الانتخابات جرت بأجواء جداً فاعلة وإيجابية مفعمة بالحماس، لا فتين إلى أن الحالة الانتخابية اليوم هي حالة جديدة ونوعية أعادت الرفاق البعثيين لقواعدهم . وقد كان العدد الكلي لأعضاء مؤتمر شعبة الحفة 238 وعدد المرشحين 22 عضواً تمّ انتخاب 15 منهم.