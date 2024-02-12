فرع الرقة للحزب يواصل عقد مؤتمراته الانتخابية على مستوى الشعب

حماة -حسان المحمد

واصل فرع الرقة لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم الاثنين المؤتمرات الانتخابية على مستوى الشعب، بإشراف أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، حيث عقدت كلاً من شعب الثورة، وحوض الفرات، وتل أبيض مؤتمراتها الحزبية بأجواء من الشفافية والديمقراطية.

شعبة الثورة

بلغ إجمالي عدد أعضاء مؤتمر شعبة الذين يحق لهم الانتخاب ٦٧عضواً، من أصل ٩٧ وعدد المرشحين في المؤتمر ٤ بعد انسحاب أحدهم و الذين تنافسوا على ٣ مقاعد . وفاز بالانتخابات بحسب الترتيب: عبد الكريم الخوجه ٦٣ صوتاً- قصي ريا ٦٠ صوتاً- بسام رضا ٤٧ صوتاً.

وفي تصريح لـ “البعث” بيَن عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات المشرف على مؤتمر شعبة الثورة الدكتور محمد الهاشم، أن الانتخابات جرت بأجواء ديمقراطية ونزيهة.

شعبة حوض الفرات

فاز كل من : عمار الحسين ٨١ صوتاً- فريال فرح ٨٠ صوتاً- عبد الكافي خلف ٥٥ صوتاً.

شعبة تل أبيض

مع الاجتماع الأول، تم تأجيل انعقاد مؤتمرهم الانتخابي بسبب عدم اكتمال النصاب، وبعد انتظار دام ساعات أعادوا انعقاده بعد اكتمال النصاب بحضور ٥٥ من أعضاء المؤتمر من أصل ١٠٣ وعدد المرشحين ٥ تنافسوا على ٣ مقاعد: حيث فاز كل من: عبد الغني هلال ٤٠ صوتاً- محمد الشبلي ٤٠ صوتاً- محمد الكردي ٣٠ صوتاً.

وبيّن أعضاء اللجان المشرفة على الانتخابات في مؤتمرات شعب الثورة وتل أبيض وحوض الفرات بفرع الرقة للحزب، خصوصية الرقة لجهة الوضع الأمني، حيث آثر غالبية الرفاق، رغم وجود ميليشا” قسد”، القدوم لحماة لإنجاح العملية الانتخابية، وكان الإقبال جيداً، كما سارت العملية الانتخابية بشكل هادئ وسادها جو من المحبة والألفة، ولم يحدث أي إشكاليات.

وأشاد عد من الناخبين والمرشحين بالمؤتمر وأعضائه الذين قدموا من كافة محافظات سورية ممن لا يقطنون في الرقة المحتلة من قبل ميلشيا “قسد”، والاحتلال الأمريكي، إذ كان المؤتمر اليوم في حماة عرساً التقى به كافة الرفاق، كما تمت العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي شفاف ونزيه بعيداً عن الإملاءات والضغوط بعزيمة وإصرار الرفاق البعثيين لانتخاب الرفاق الأفضل.

فيما أكد عدد من أعضاء المؤتمر الذين قدموا من المناطق التي تحتلها ميليشيا “قسد” أنهم، رغم وعورة الطريق وصعوبته، قدموا من أجل مشاركة الرفاق بهذه المرحلة، ومنح أصواتهم لمن يستحق.