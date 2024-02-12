كوريا الديمقراطية تنجح في تطوير نظام للتحكّم بالقذائف الباليستية وقاذفات الصواريخ المتعدّدة

وقالت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية: إن أكاديمية علوم الدفاع نجحت في تطوير نظام جديد للتحكم في القذائف الباليستية وقاذفات الصواريخ المتعدّدة، مضيفةً: إن أكاديمية علوم الدفاع أجرت اختبار تحكم باليستي لإطلاق قذائف من قاذفة صواريخ متعدّدة من عيار 240 ملم يمكن التحكم بها في 11 فبراير لتقييم دقتها وإثبات مزاياها.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن النظام الجديد للتحكم سيحدث تغييراً نوعياً في قوة الجيش.

ويعد هذا الإطلاق هو رابع اختبار لصواريخ كروز تجريه كوريا الديمقراطية عام 2024.

إلى ذلك جدّد الزعيم كيم جونغ أون تركيز بلاده على تعزيز قواتها البحرية، وذلك أثناء تفقده لبناء سفن حربية جديدة في حوض لبناء السفن، واصفاً مثل هذه المشاريع بالحاسمة لاستعدادات البلاد للحرب.

وشدّد كيم في الأشهر الماضية على المضي قدماً في أهدافه المتمثلة في بناء قوة بحرية مسلحة نووياً لمواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة التي تشكلها واشنطن وسيئول وطوكيو ضدّ بلاده.