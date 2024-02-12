منتجو الأحذية يطالبون بحماية المنتج الوطني

حلب – معن الغادري

جدد الصناعيون والحرفيون العاملون في إنتاج الأحذية والتريكو مطالبهم بضرورة إصدار قرار فوري بمنع استيراد وجه الحذاء وذلك لحماية المنتج الوطني وتوفير فرص عمل لآلاف المنشآت الصناعية والورشات الصغيرة العاملة في هذا المجال التي توفر فرص عمل لعشرات الآلاف من العمال.

وأجمعت آراء الصناعيين والحرفيين خلال لقائهم الموسع مع أعضاء غرفة صناعة حلب على أن قرار السماح باستيراد وجه الحذاء يخدم مصالح عدد محدود جداً من المستوردين مقابل إلحاق أضرار جسيمة بكامل القطاع الصناعي و الحرفي العامل في مجال الأحذية و التريكو، لافتين إلى أن عدد كبير من المنشآت و الورشات قد توقف عن العمل خلال الفترة الماضية وهناك أعداد متزايدة من المعامل والورشات في طريقها للتوقف القريب في حال الاستمرار في قرار السماح باستيراد وجه الحذاء الذي يشكل حوالي 75% من مجمل العملية الإنتاجية للحذاء.

ودعا الحضور لتوفير الظروف المناسبة للعمل الصناعيين و الحرفيين العاملين في مجال صناعة الأحذية و التريكو ليواصلوا العمل والإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية و التصدير للخارج لكون قطاع صناعة الأحذية كان على الدوام متميزاً ورائداً في العمل والمنتجات الوطنية امتازت بالجودة ومواكبة خطوط الموضة ولاقت استحساناً و إقبالاً من المستهلكين داخل سورية وخارجها.