أمريكا تعرقل التصويت على مقترح الجزائر في مجلس الأمن لايقاف الابادة الجماعية في غزة

عواصم – تقارير

تتواصل الإدانات والمواقف الرسمية العربية والدولية المندّدة بوحشية الكيان الصهيوني واعتداءاته على المدنيين الفلسطينيين في غزة المتواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر وأسبوع بدعم أمريكي سافر، كما تستمر المطالبات والمساعي الحثيثة لوقف النار الفوري.

وفي السياق أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي أن تمادي الكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتعديه على القيم الإنسانية والأخلاقية وقرارات الشرعية الدولية وسلسلة اعتداءاته السافرة على سورية ولبنان واليمن والعراق يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة، وما هو إلا بداية لتحقيق الغايات الصهيونية الخبيثة التي ترمي إلى إشعال فتيل الحرب في المنطقة.

وشدّد المندلاوي خلال كلمة له، في اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي والدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد، على أن المساعي الصهيونية لتدمير المنطقة تستدعي وقفة جادة وحازمة من المجتمع العربي والدولي أمام المنزلَق الخطير الذي يدفع العالم إلى صراعات وأزمات.

وطالب المندلاوي بتضمين مشروع جدول أعمال اللجنة دعوة الاتحاد البرلماني الدولي إلى تجميد عضوية برلمان الكيان الصهيوني وسعي الحكومات العربية إلى عزل وتجميد عضوية ممثلي الكيان في المحافل الدولية، وفضح ممارساته الإجرامية.

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة لدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتعليقاً على تصريحات للرئيس الأمريكي حول مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة قال بيسكوف: نحن على استعداد لدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار ولكن في الوقت نفسه، يجب أن تكون الإجراءات المتخذة بناءة، وينبغي أن تهدف إلى إيجاد حل شامل للنزاع في إطار قرارات مجلس الأمن الدولية المعروفة سابقا، والتي تم اعتمادها.