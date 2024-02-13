إيران تُدين استيلاء أمريكا على طائرة فنزويلية 

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة بالاستيلاء على طائرة شحن تابعة لشركة إمتراسور الفنزويلية ونقلها إلى أمريكا.

وقال كنعاني في تصريح له اليوم: إن هذا الإجراء استيلاء غير قانوني واختطاف.. وإجراء قسري أحادي الجانب اتخذته أمريكا وانتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً دعم بلاده لجهود فنزويلا من أجل استعادة هذه الطائرة.

وأضاف كنعاني: إن إيران تعلن دعمها القوي للجهود والإجراءات القانونية والدبلوماسية التي تبذلها فنزويلا لاستعادة ملكيتها والوصول إلى أصول وممتلكات البلاد التي جمدتها الولايات المتحدة بشكل أحادي.

وتزعم السلطات الأمريكية أن بيع هذه الطائرة من قبل شركة طيران إيرانية (ماهان) الخاضعة للعقوبات إلى الشركة الفنزويلية المملوكة للدولة يمثل انتهاكاً لقوانين مراقبة الصادرات الأمريكية، حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس أن الطائرة وصلت إلى فلوريدا.

وكانت طائرة الشحن المذكورة من طراز بوينغ 747 تحمل قطع غيار سيارات وعلى متنها 14 فنزويلياً و5 مواطنين إيرانيين وقادمة من المكسيك وبعد يومين مُنعت من دخول الأوروغواي، واضطرت للعودة إلى الأرجنتين ومنذ ذلك الحين تمت مصادرتها في الأرجنتين واحتجاز جوازات سفر طاقم الطائرة ومنعهم من مغادرة الأرجنتين.