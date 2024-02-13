السيد نصر الله: خروج كيان الاحتلال الإسرائيلي مهزوماً من المعركة في غزة مصلحة وطنية لدول المنطقة
بيروت-سانا
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه في قطاع غزة بعد مضي 130 يوماً من مجازره المتواصلة بحق أهله، وذلك بفضل الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية.
وقال السيد نصر الله في كلمة اليوم بمناسبة يوم الجريح المقاوم: “عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سنوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، فالمقاومة عملها ردع العدو وستكون ردودنا متناسبة”، مشدّداً على أن المقاومة اليوم أشدّ يقيناً وأقوى عزماً لمواجهة العدو في أي مستوى من مستويات المواجهة.
وأضاف السيد نصر الله: إن عمليات المقاومة في جنوب لبنان هدفها المشاركة والتضامن والضغط على العدو الصهيوني واستنزافه من أجل وقف عدوانه على قطاع غزة وتخفيف الضغط عن القطاع ميدانيا، مشيراً إلى أن لبنان لديه قوة رادعة، والمقاومة هي التي تستعيد الأرض وتحمي الكرامة وتعيد النازحين إلى بيوتهم وهي التي تضع حداً لأطماع الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت السيد نصر الله إلى أنه وأمام ما يجري من مجازر إبادة متواصلة في قطاع غزة فإن خروج كيان الاحتلال مهزوما ومنكسرا من هذه المعركة هو انتصار للشعب الفلسطيني، وهو مصلحة وطنية لدول المنطقة.
واعتبر السيد نصر الله أن ما جرى ويجري على أهالي قطاع غزة من حصار شديد ورعب وظروف قاسية وقصف وحشي يستهدف المنازل والكنائس والمساجد والمستشفيات والمخيمات يجب أن يهزّ ضمير العالم أجمع، وأن يتحمل مسؤولياته أمام هذا العدوان وهذه الكارثة الإنسانية.
وفي وقتٍ سابق استهدفت المقاومة اللبنانية مبنىً تابعاً لشرطة الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان لها: إن هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل في الجنوب وآخرها في قرية طلوسة.
كما أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت صباح اليوم التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين التابع لقوات الاحتلال بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة، واستهدفت أيضاً تجمعاً لجنود العدو في قلعة هونين المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيه إصابات مباشرة.
من جانبه جدّد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على القرى والبلدات في جنوب لبنان، حيث شنّ عدة غارات على أطراف بلدات راميا وعيتا الشعب ومروحين، كما قصفت قواته بالمدفعية أطراف بلدات الجبين ويارين والضهيرة وعيتا الشعب ووادي بيت ليف.
إلى ذلك شنّ طيران العدو بعد ظهر اليوم غارتين على وادي الدلافة بحولا قضاء مرجعيون، حيث استهدفت الأولى مركزاً تجارياً وتسببت بقطع الطريق بين ميس الجبل وحولا، أما الغارة الثانية فاستهدفت منزلاً في حي المرج.