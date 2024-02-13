العثور على بيضة لا تزال صالحة منذ العصر الروماني

وثّق تحليل حديث بيضة مرقطة يعود تاريخها إلى العصر الروماني أي حوالي 1700 عام تحتوي على صفار وبياض سائل بداخلها سليماً في بيريفيلدز بالمملكة المتحدة، حيث تم نقلها مؤخراً إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن لجمع آراء الخبراء.

ويبلغ عرض البيضة النادرة حوالي 4 سنتميترات وكانت موجودة في حفرة مغمورة بالمياه إذ يعتقد أن ذلك ساعد في الحفاظ عليها بشكل لا يصدق.

وأجرت دانا جودبورن براون، عالمة الآثار فحصاً مقطعياً دقيقاً على البيضة والتي أكدت أنها لا تزال مليئة بالسائل وفقاعة هواء.

وكانت البيضة واحدة من أربع بيضات تم اكتشافها أثناء عمليات التنقيب في بيريفيلدز بين عامي 2007 و2016 قبل إنشاء منطقة سكنية جديدة.

وكانت هذه القطع جزءاً من مجموعة استثنائية من العناصر والتي تضمنت أيضاً سلة منسوجة وأواني فخارية وعملات معدنية وأحذية جلدية وعظام حيوانات.