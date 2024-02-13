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13-فبراير-2024
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العدد 17609 الثلاثاء 13-2-2024
نشرة الإعلانات العدد 1081 / الأربعاء 14-2-2024 / 15 صفحة
إيران تُدين استيلاء أمريكا على طائرة فنزويلية
أمريكا تعرقل التصويت على مقترح الجزائر في مجلس الأمن لايقاف الابادة الجماعية في غزة
الغرب يحول أوكرانيا إلى شركة عسكرية دولية خاصة لاستهداف روسيا
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العدد 17609 الثلاثاء 13-2-2024
بشار المحمد
13-فبراير-2024
العدد 17609 الثلاثاء 13-2-2024
نشرة الإعلانات العدد 1081 / الأربعاء 14-2-2024 / 15 صفحة
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admin
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