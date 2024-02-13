الغرب يحول أوكرانيا إلى شركة عسكرية دولية خاصة لاستهداف روسيا

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة واصلت عملياتها القتالية ضد قوات كييف التي بلغت خسائرها نحو 1145 جندياً بين قتيل وجريح، ووفق التقرير اليومي للوزارة، فقد صدت الوحدات الروسية في محور كوبيانسك أربع هجمات شنتها مجموعات أوكرانية على موقعي سينكوفكا بمنطقة خاركوف وتيرني بمنطقة دونيتسك، وكبدت قوات كييف مركبتين قتاليتين للمشاة وناقلتي جند مدرعتين وخمس مركبات عسكرية، وفي محور كراسنوليمانسك أحبطت الوحدات الروسية هجومين للعدو وفقدت القوات الأوكرانية دبابتين وراجمة صواريخ غراد، وفي محور دونيتسك ألحقت الوحدات الروسية الهزيمة بالقوات المعادية في موقعي نوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو، وصدت خمس هجمات أوكرانية في مواقع كليشيفكا ولينينسكوي وشومي وكراسنوغوروفكا وغورغييفكا وكبدتها ما يصل إلى 325 قتيلاً وجريحاً من العسكريين ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة و25 مركبة عسكرية.

أما في محور جنوب دونيتسك فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية في مواقع بريتنوي وفلاديميروفكا وفودياني وأوراجاينوي وبريجيستوفكا وستارومايورسكوي عربتي مشاة قتالية ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات عسكرية ونظاماً مدفعياً إم777 أمريكي الصنع ومحطة حرب إلكترونية.

وفي محور خيرسون هزمت الوحدات الروسية مجموعات أوكرانية في مواقع فيربوفوي ورابوتينو بمنطقة زابوروجيه ونيكوبول بمنطقة دنيبروبيتروفسك، إضافة إلى تدمير مركبتين عسكريتين.

كما دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة، واستهدفت مواقع انتشار المجموعات الأوكرانية ومعداتها العسكرية في 114 منطقة.

ووفق البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 63 طائرة أوكرانية بدون طيار في مواقع من جمهورية دونيتسك الشعبية ومن مناطق خيرسون وزابوروجيه واعترضت ثلاثة صواريخ من نظام هيمارس.

إلى ذلك قضت القوات الروسية على مجموعة أوكرانية من المشاة ومشغلي الطائرات المسيّرة كانت موجودة في قرية مهجورة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.