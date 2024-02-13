تأمين51% من بذار البطاطا المكتتب عليها وتوزيعها

بين مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذار المهندس وائل الطويل، أن المؤسسة استوردت 2770 طن من بذار البطاطا من أصل كامل الكمية المكتتب عليها من قبل الفلاحين والبالغة 5300 طن “بنسبة 51%”، موضحاً أن ظروف الحصار حالت دون تمكن المؤسسة من استيراد كامل الكميات المكتتب عليها، مؤكداً أن الكميات التي تم استيرادها من بذار البطاطا تم توزيعها بعدالة لكافة المكتتبين وفق وثيقة التنظيم الزراعي.

وأوضح الطويل أن المؤسسة ماضية في تأمين مستلزمات العمل الزراعي فيما يخص نطاق عملها البذري؛ فهي تقوم بتأمين بذار المحاصيل الاستراتيجية من القمح والقطن والشوندر بنسبة 100%، أما بالنسبة للمحاصيل الأساسية كالبطاطا فتؤمن ما بين 15- 20% من احتياج الفلاحين كخطة زراعية وليس كحاجة السوق وضمن الإمكانيات المتاحة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة الراهنة، حيث يفتح باب الاكتتاب للفلاحين في الشهر السابع من كل عام لقاء دفع 10% أو 15% من قيمة بذار البطاطا المكتتب عليها.

وتابع: إن المؤسسة تلعب دوراً إيجابياً عندما توفر جزء من كميات البذار حيث تشكل هذه الكميات ضابطاً لحركة السوق من الناحية السعرية، لافتاً إلى أن المؤسسة غير معنية باستيراد كامل الكميات وخاصة بعد السماح للقطاع الخاص بالاستيراد.