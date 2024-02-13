 تشكيل ترويكا لمواجهة الاحترار العالمي

باريس – سانا

أعلنت الإمارات وأذربيجان والبرازيل تشكيل “ترويكا” من أجل الدفع باتّجاه اتفاق دولي لإبقاء الاحترار العالمي “الاحتباس الحراري” عند 1.5 درجة مئوية.

والترويكا هي مصطلح سياسي يشير إلى اجتماع ثلاث دول على رأي سياسي واحد تجاه قضية معينّة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس قمة “كوب 28” التي عقدت في الإمارات سلطان الجابر قوله في بيان: إن “دول الترويكا ستساعد في ضمان امتلاكنا التعاون والاستمرارية اللازمين لإبقاء نجم الشمال المتمثل بـ 1.5 درجة مئوية في الأفق”.

وأضاف: “الاتفاق ينص على أنه يجب زيادة التحرك والتطبيق خلال هذا العقد الحاسم، وإبقاء سقف 1.5 درجة مئوية ضمن المطلوب والممكن”.

وبناء على الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه خلال “كوب 28” يتعين على الشراكة التي أطلق عليها الجابر “ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف” أن تعزز بشكل كبير التعاون الدولي والبيئة الدولية التي تمكن من تحفيز الطموحات في الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة بأنه في ظل التعهدات المناخية القائمة الآن تتجه درجات الحرارة في العالم للارتفاع ما بين 2.5 و2.9 درجة مئوية خلال القرن الحالي.

وحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فسيتم الوصول على الأرجح إلى سقف 1.5 درجة مئوية بين العامين 2030 و2035.

واستضافت الإمارات مؤتمر “كوب 28” العام الماضي في دبي، بينما تستعد أذربيجان لاستضافة القمة هذا العام تليها البرازيل في 2025.