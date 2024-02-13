رئيس رواندا يدعو دول إفريقيا للعمل ككتلة واحدة ذات مصالح مشتركة

أبوظبي – سانا

أكد رئيس رواندا بول كاغامه أنه يجب على الدول الإفريقية أن توحد صوتها وتعمل ككتلة واحدة ذات مصالح مشتركة فيما يتعلق باستغلال ثرواتها الطبيعية، لتتمكن من احتلال موقع بارز في العالم وتحقق استقلاليتها بعيداً عن التدخلات الخارجية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن كاغامه قوله خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي: إنه يتوجب على دول إفريقيا أن توحد صوتها وتعمل ككتلة واحدة ذات مصالح مشتركة، لتتمكن من احتلال موقع بارز في مراكز ثقل القرار العالمي، فرغم امتلاكها موارد اقتصادية تؤهلها لتكون بمواقع متقدمة على الخارطة العالمية، إلا أنها لا تزال تعاني من الهيمنة والسيطرة الخارجية لأنها لم تركز جهودها على بناء قدرات ومقومات التصنيع التي تمكنها من استغلال ثرواتها الطبيعية الهائلة وتحقيق الاستقلالية.

وبين كاغامه أن المشكلات التي تواجه قارة إفريقيا هي أن أقطاب القوى العالمية لا يدركون أهميتها كقوة بشرية واقتصادية مستقلة وقادرة أن تحدث فرقاً في كل المجالات والأصعدة التي تصب في المصلحة العالمية المشتركة.

ورأى كاغامه أن هيئات ومؤسسات المجتمع الدولي وأقطاب القوى العالمية لم تتعلم يوماً من دروس الماضي، ولم تستخلص العبر من الحروب والمجازر التي قضت على أبرياء، وحرمت شعوباً من بناء مستقبلها، واليوم تعيد وتكرر نفس الأخطاء في تعاملها مع الانتهاكات التي يروح ضحيتها الأبرياء في غزة.