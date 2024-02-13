رجل في الـ 100 يشارك في بطولة العالم للألعاب المائية

شارك رجل إيراني يبلغ من العمر 100 عام في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حالياً في قطر ليصبح أكبر مشارك على الإطلاق في هذه المسابقة.

وقفز الإيراني تاغي أصغري من منصة عالية يبلغ ارتفاعها 3 أمتار في عرض أثار دهشة وإعجاب الحضور، ليتم تكريمه بميدالية ذهبية بعد هذا الإنجاز.

وتأثر أصغري بشدة أثناء حصوله على الميدالية إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي متأثراً.

وسبق أن فاز أصغري بميدالية فضية وبرونزية في أول دورة ألعاب آسيوية على الإطلاق عام 1951 ومنذ ذلك الحين لم يفقد شغفه بهذه الرياضة قَطّ، وفاز بالعديد من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية والمسابقات المحلية.

وقال أصغري: بالنسبة لي كنت أحب الغوص منذ أن كنت مراهقاً وحتى اليوم. لقد أحببت دائماً الغوص. لم يتغير شيء بين عام 1951 والآن، باستثناء أدائي. ولفت إلى أن آخر بطولة شارك فيها كانت قبل نحو 60 عاماً، حيث كان عمره حينها 41 عاماً وكانت بطولة محلية قد فاز فيها بميدالية ذهبية.

وأشار أصغري إلى أنه بدأ ممارسة الغوص مع غيره من الأطفال في حمام سباحة بالقرب من منزل طفولته في إيران. ومن المنتظر أن تنتهي فعاليات بطولة العالم للألعاب المائية في يوم 18 شباط الحالي.