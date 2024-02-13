رياضتنا الأنثوية نجحت في امتحان دورة الألعاب العربية للأندية

دمشق- عماد درويش

اختُتمت يوم أمس في مدينة الشارقة الإماراتية منافسات النسخة السابعة لدورة الألعاب العربية للأندية للسيدات، بمشاركة جيدة لرياضتنا نجحت من خلالها بطلاتنا بالصعود لمنصات التتويج، في أكبر حدث نسائي رياضي عربي شارك فيه 560 لاعبة و63 فريقاً رياضياً من 15 دولة عربية.

ففي كرة الطاولة حقّقت لاعبة نادي المحافظة هند ظاظا الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي بعدما فازت في المباراة النهائية على المصرية ريم العراقي لاعبة نادي إنبي بنتيجة 3-2، أما في مسابقة الزوجي فحققت هند ظاظا وإباء حلاق الميدالية البرونزية، وفي الكاراتيه حقق نادي نصيب الرياضي ست ميداليات متنوعة في منافسات القتال الفردي، واستطاعت ميس قره فلاح الظفر بذهبية وزن تحت /55/ كغ، ونتالي عزام بذهبية وزن تحت /68/ كغ، وهديل أبو رسلان بفضيه الكاتا الفردي، ورهف إبراهيم ببرونزية وزن تحت /50/ كغ، ولوتس قطيني ببرونزية تحت /61/ كغ، وخلود علي ببرونزية فوق /68/ كغ.

وحقق نادي الشرطة ثلاث ميداليات برونزية في لعبة المبارزة، وجاءت الميداليات الثلاث بمنافسات الفردي عبر اللاعبات أفروديت أحمد بسلاح الإيبيه، وماري علي بسلاح السايبر، وحنين الحمود بسلاح السايبر.

الغصة الوحيدة في مشاركتنا بالدورة تمثلت بالنتائج التي حققها فريق تلدرة لكرة الطائرة، حيث لم يحقق سوى فوز يتيم على فريق أكاديمية فاطمة بنت محمد الإماراتي وحقق من خلاله المركز قبل الأخير بالدورة.

من جهته حقق فريق الثورة لقب وصافة منافسات كرة السلة بعد خسارته المباراة النهائية أمام فريق الفحيص الأردني (بطل النسخة الماضية) بنتيجة 50-72، ليحقق الميدالية الفضية في أول مشاركة له بالدورة.

الفريق كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب الأول له في تاريخه، لكن ظروفاً خارجة عن إرادته جعلته يخسر النهائي، وفق ما أكده مدرّب الفريق أيمن سليمان لـ”البعث”، مبيناً أن الفريق قدّم بطولة نموذجية من كافة النواحي، واللاعبات كنّ على قدر المسؤولية، لكن ما حصل في النهائي أثر على حظوظ التتويج باللقب.

وأضاف سليمان: نظام البطولة أثر على المستوى العام، فقد لعبنا ست مباريات بسبعة أيام، حققنا فيها الفوز خمس مرات مقابل خسارة واحدة، وفي المباراة النهائية تمّ تغيير الصالة التي لعبنا عليها مباريات الدورة قبل أقل من 24 ساعة فقط، إضافة لسوء قرارات بعض الحكام، لكنها كانت مؤثرة ببعض المراحل، والمشكلة الأهم تعرض نورا بشارة للإصابة بعد أربع دقائق من المباراة النهائية، فتغيّرت الاستراتيجية التي وضعناها للمباراة، وفوز الفحيص علينا جاء عبر محترفته كريستيان بيل التي كانت لاعبة استثنائية كونها لاعبة من الدوري الأميركي للمحترفات، ورغم ذلك فخور بما قدّمته اللاعبات، ويكفي حصول لاعبتنا سيدرة سليمان على لقب أفضل هدافة، ومحترفة الفريق تشامبرز على لقب أفضل صانعة ألعاب.