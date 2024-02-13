هند صبري غير نادمة على استقالتها من منصبها في الأمم المتحدة تضامناً مع غزة

كشفت الفنانة التونسية هند صبري عدم ندمها على قرارها الاستقالة من منصب سفيرة النوايا الحسنة في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة،تضامناً مع أحداث غزة، وأكدت أنها تتحمل نتيجته.

وقالت : “أنا مواطنة عربية وحسيت بإحباط وفي معايير مختلفة للإنسانية، وحسيت أن في شرخ في العالم ولسه عندي هذا الإحساس، كلنا كعرب حسينا بنفس الأشياء”.

وأضافت: “أنا مش هتكلم في الموضوع، حتى في البيان كتبت أنه أنا مش حتاجر بالموضوع وبحترم جداً المنظمة اللي كنت سفيرتها واحترامي للناس في الميدان مختلفش، لأن المنظمات بيكون فيها ناس بيشتغلوا في الميدان على الأرض بيجازفوا بأرواحهم ولازم يكون ليهم الاحترام، حتى كانوا بيقولوا لي الأمم المتحدة، قولت لهم تخيلوا عالم مفيهوش أمم متحدة، وللأسف وصلنا لهذا العالم”.

وأوضحت الفنانة التونسية أنه لم يكن هناك اعتراض من منظمة الأمم المتحدة على قرار استقالتها: لم يكن هناك تواصل معي للعدول عن قراري أبداً، وهم احترموا قراري وأنا حاسة اليوم عندي حرية أكبر أني أشارك في أشياء مكنتش قادرة أشارك فيها، لكن مفيش ضغينة أبداً، وهما مشكورين نزلوا بيان فيه كل الاحترام لأن فعلاً مافيش بينهم إلا كل خير، وهذا قرار شخصي، وأتحمل مسؤوليته اليوم وغداً وبعد غد.