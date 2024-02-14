الحرارة إلى انخفاض والجو ماطر في معظم المناطق

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق.

ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 60 كيلومتراً في الساعة على المناطق الشرقية والجزيرة مثيرة للغبار، وغربية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات نشطة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم ماطر أحياناً، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق مختلفة، خاصة في ساعات بعد الظهر والمساء، وتكون الهطولات مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..