العدو الإسرائيلي يصعّد اعتداءاته على البلدات في جنوب لبنان
بيروت-سانا
جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على القرى والبلدات في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي شنّ ظهر اليوم غارة على أطراف بلدة الناقورة، كما قصفت قوات العدو بالمدفعية جبل بلاط وبلدة رامية الحدودية، والمنطقة الواقعة ما بين بلدتي الشهابية وكفردونين.
كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت إحداها مبنى على طريق عدشيت القصيبة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وأفيد بوقوع إصابات وقد توجهت أطقم الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة، فيما استهدفت غارات أخرى بلدة بصليا في إقليم التفاح وبلدتي الصوانة والشهابية وأطراف بلدات جباع وسنيا وخراج بلدة زحلتا وبركة الجبور في قضاء جزين.
وكان العدو الإسرائيلي أطلق الليلة الماضية القنابل المضيئة والحارقة، مستهدفاً المناطق الحراجية في عدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني، ما أدى إلى اشتعال النيران فى الأحراج بأطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب والبستان، وتضرر أكثر من ثلثي المنطقة الحراجية التي تحوي أشجار السنديان والصنوبر والزيتون.
كما حلّق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل خلال الليل وحتى صباح اليوم، وأطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط بركة ريشة وبلدة البستان.