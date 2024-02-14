العدو الإسرائيلي يصعّد اعتداءاته على البلدات في جنوب لبنان

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت إحداها مبنى على طريق عدشيت القصيبة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وأفيد بوقوع إصابات وقد توجهت أطقم الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة، فيما استهدفت غارات أخرى بلدة بصليا في إقليم التفاح وبلدتي الصوانة والشهابية وأطراف بلدات جباع وسنيا وخراج بلدة زحلتا وبركة الجبور في قضاء جزين.

وكان العدو الإسرائيلي أطلق الليلة الماضية القنابل المضيئة والحارقة، مستهدفاً المناطق الحراجية في عدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني، ما أدى إلى اشتعال النيران فى الأحراج بأطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب والبستان، وتضرر أكثر من ثلثي المنطقة الحراجية التي تحوي أشجار السنديان والصنوبر والزيتون.

كما حلّق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل خلال الليل وحتى صباح اليوم، وأطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط بركة ريشة وبلدة البستان.