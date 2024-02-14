انطلاق المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية في فرع طرطوس للحزب

طرطوس- لؤي تفاحة- محمد محمود- دارين حسن

بدأت صباح اليوم الشعب الحزبية في محافظة طرطوس عمليات الانتخاب للمرحلة الأولى من الانتخابات الحزبية إلى الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب، وذلك بحضور وإشراف رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الحزبية، الرفيق الدكتور خليل مشهدية، والرفاق أعضاء اللجنة، واللجنة الفرعية حيث انتخب أعضاء المؤتمرات ممثليهم إلى المرحلة الثانية من انتخابات اللجنة المركزية الموسعة في أجواء من الحرية والشفافية والمسؤولية البعثية والوطنية التي جسّدها الرفاق في اختيار مرشحيهم.

شعبة المدينة الأولى

جرت الانتخابات في مقر فرع نقابات اتحاد العمال وتنافس ثلاثة عشر مرشحاً من أصل 107 أعضاء للمؤتمر، نجح منهم تسعة أعضاء، حيث يتم تمثيل ثلاثة أعضاء منهم لاجتماع اللجنة المركزية الموسع، وعبر الرفيق الدكتور سعيد نحيلي، عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الحزبية، أن حالة من الأجواء الإيجابية شهدتها العملية الانتخابية في الشعبة، حيث جرت الانتخابات في جو ديمقراطي دون أخطاء، ودون ممارسات على الرفاق، حيث جاء الرفاق لتأدية الأمانة الحزبية، فالرفاق كلهم واعون ومتعاونون سواء الرفيق رئيس المؤتمر والرفاق المقررين، ولاحظت أننا في شعبة مميزة من حيث انضباط الرفاق العاملين، ومن حيث مجريات المؤتمر، متمنياً تحقيق الأمانة التي حمّلنا إياها الرفيق الدكتور بشار الأسد، ونحن بطبيعة الحال نتمنى لكل الرفاق الحزبيين النجاح سواء في مهام الحزبية أو الإدارية، مع كل الخير لبلدنا الحبيب.

شعبة المدينة الثانية

تمت عملية إجراء الانتخابات للشعبة في المركز الثقافي العربي بطرطوس بإشراف عضو اللجنة المركزية الرفيق حامد حسن، وذلك لاختيار ممثلي الشعبة لاجتماع اللجنة المركزية الموسع، وكان الإقبال لافتاً في المشاركة والحضور والترشح، حيث وصل عدد المرشحين لـ 26 مرشح، وحصة ممثلي الشعبة ثلاثة رفاق ورفيقات تضرب ثلاثة أضعاف ليكونوا تسعة أسماء، وهو ما جرت عليه الانتخابات والتصويت.

الرفيق مازن رمضان، أمين الشعبة وأحد المرشحين قال لـ “البعث” عن الانتخابات أنها حالة حضارية وديمقراطية تتم لأول مرة باختيار ممثلي الحزب، وهي حالة يجب أن يتم الرد عليها بالعمل وتنفيذ توجيهات الرئيس الدكتور بشار الأسد. وبيّن رمضان أن رفاقنا في اللجنة المركزية واللجنة الفرعية كانوا على مراقبة لصيقة لكل التفاصيل ليكون هذا المخرج الحضاري كما شاهدناه بأبهى صورة، وليصل رفاقنا الذين بالفعل يستحقوا أن يكونوا ممثلين لهذا الاجتماع الحزبي الموسع.

الشعبة الاقتصادية

أنهت الشعبة الاقتصادية للحزب في طرطوس مؤتمرها الانتخابي، حيث أفرزت العملية الانتخابية التي جرت بجو من الشفافية والديمقراطية فوز كل من الرفيقة ميادة يوسف بالمرتبة الأولى بـ 85 صوتاً، والرفيق مصطفى سلامة بـ 82 صوتاً، وفؤاد محمد بـ 75 صوتاً.

وبلغ عدد المرشحين خمس رفاق فيما بلغ عدد المقترعين /100/ رفيق، وذلك لاختيار ثلاث رفاق على مستوى الشعبة، ورفيق واحد على مستوى الفرع لاجتماعات اللجنة المركزية للحزب، وبعد الانتهاء من عملية الفرز بحضور كل من الرفيق، صبحي حرب رئيس اللجنة المشرفة، والرفيق منير عثمان عضو اللجنة المشرفة، تحدث الرفيق حرب رئيس اللجنة المشرفة حول أهمية هذه التجربة وما لها من نتائج ايجابية على مستوى الحضور الحزبي، وكذلك الوطني. ونوه بحرص وتأكيد الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور الرئيس بشار الأسد في كل لقاءاته مع أعضاء اللجنة المركزية على هذه التجربة الجديدة من حياتنا الحزبية، والتي تهدف للتخلص من كل ما من شأنه القضاء على الأمراض المجتمعية الموجودة في مؤسستنا الحزبية، وحرصه على تعزيز هذه الممارسة بروح عالية من المسؤولية والشفافية، والتصدي بحزم لكل هذه الممارسات السلبية.

ولفت الرفيق أن مسؤولية رفاقنا البعثيين كبيرة جداً سيما وأنهم جميعاً في مفاصل مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن التزامهم الحزبي بقضايا الوطن، ومصلحة الشعب تتقدم على كل شيء، ولا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي تتعرض لها بلدنا الحبيب سورية وكذلك المنطقة، الأمر الذي يضاعف من حجم هذه المسؤولية. وتمنى الرفيق رئيس اللجنة المشرفة لرفاقنا الفائزين كل التوفيق والنجاح في هذه المسؤولية الحزبية.

بدورها أكدت الرفيقة الفائزة ميادة يوسف على أهمية هذه التجربة في حياتنا الحزبية ودورها في تعزيز المكاسب الديمقراطية في مجالنا الحزبي، والتي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ حزبنا من خلال تعزيز الايجابيات ومعالجة السلبيات.

ومن جانبه قال الناخب محمد يازجي إن هذه التجربة تؤكد على ضرورة تحلي رفاقنا بالممارسة الديمقراطية، والعمل على وصول من هو الاكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية، سيما وأننا نعيش في عالم متلاطم الأمواج، حيث الوطن بحاجة ماسة لقيادات قادرة على تحمل هذه المسؤولية، لافتاً إلى أن هذه التجربة تعطي الفرصة بشكل واسع لكل من يجد بنفسه هذه الصفات الجديرة بهذه المسؤولية.

شعبة المنطقة الأولى

وفي شعبة المنطقة الأولى للحزب، أنهت الشعبة مؤتمرها الانتخابي بحضور الرفيق غسان أسعد، رئيس اللجنة المشرفة والرفيقة هيفاء صقر عضو اللجنة المشرفة، حيث بلغ عدد المقترعين 123 رفيقاً، فيما بلغ عدد المرشحين 15 مرشحاً، حيث جاء بالترتيب كل من الرفيق نزيه أحمد بـ 102 صوتاً، وعلي يوسف 93 صوتاً، وعارف حسن 87 صوتاً، ونظير درويش 86 صوتاً، ومهنا مهنا 81 صوتاً، ورامز دلا 73 صوتاً، ونضال أغا 69 صوتاً.

شعب الدريكيش

عقدت شعبة الدريكيش لحزب البعث العربي الاشتراكي في فرع طرطوس مؤتمرها الانتخابي اليوم، وسط أجواء من الشفافية والنزاهة والمصداقية والروح البعثية العالية، إذ اقترع الرفاق ومارسوا حقهم الانتخابي دون أي إملاءات أو ضغوط من أي شخص أو جهة كانت.

وانطلقت أعمال المؤتمر بحضور ١٧٨ رفيقاً ورفيقة، في حين بلغ الغياب خمسة رفاق، غياب أربعة منهم مبرر، وبلغ عدد المرشحين ٢١ مرشحاً يتنافسون على خمسة عشر مقعداً. وتحدث الرفيق المشرف على أعمال المؤتمر، القاضي تيسير الصمادي، في بداية أعمال المؤتمر، عن حساسية المرحلة والظروف الراهنة، وأهمية أن يختار كل ناخب بملء إرادته من يراه مناسباً على أن يكون جديراً بحمل الثقة والمسؤولية، وأن يعمل للصالح العام ويسعى للنهوض والارتقاء بواقع مجتمعه.

بدورهم تحدث الرفاق عن حيوية وشفافية العملية الانتخابية التي جرت اليوم في المؤتمر الانتخابي.

شعبة صافيتا

كما عقدت شعبة صافيتا مؤتمرها الانتخابي اليوم، وذلك في المركز الثقافي العربي بالمنطقة، حيث بلغ العدد الكلي لأعضاء المؤتمر ٢٦٥ رفيقاً ورفيقة، وبلغ عدد المرشحين ٢٧ مرشحاً يتنافسون على خمس مقاعد، علماً أن الشعبة تضم ٤٥ فرقة حزبية.

شعبة الشيخ بدر

وفي أجواء من الشفافية عقدت شعبة الشيخ بدر مؤتمرها الانتخابي اليوم في المركز الثقافي العربي بالمنطقة، إذ بلغ العدد الكلي لأعضاء المؤتمر ٢٢٢ رفيقاً ورفيقة، وبلغ عدد المرشحين ١٦ مرشح يتنافسون على ١٥ مقعداً.