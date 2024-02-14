“تجاري حلب” يرفض استلام الفئات النقدية القديمة!

حلب – معن الغادري

مع معاناة المتقاعدين والمواطنين عموماً في إنجاز تعاملاتهم المصرفية اليومية في فروع مصارف “التجاري” بحلب، برزت مشكلة جديدة طرفاها أصحاب محطات الوقود وإدارات المصارف.

وتوضح الشكوى المقدّمة من أصحاب المحطات أن المصارف ترفض استلام النقود من فئة 500 و1000 ليرة القديمة بحجة أنه لا يوجد لديها أي متسع لحفظ هذه النقود، مشترطة أن يكون تسديد قيم المحروقات بقطع نقود جديدة، وألا يتجاوز نسبة النقود القديمة ‎%‎10 وذلك وفق تعليمات البنك المركزي.

وتفيد الشكوى أن أصحاب المحطات راجعوا إدارة البنك المركزي في حلب بهذا الخصوص، وكان الجواب أنه لا يوجد أي تعليمات من البنك المركزي بعدم استلام النقود القديمة، وأن هذا الإجراء صادر عن إدارة المصرف التجاري ولا علاقة للمصرف المركزي به مطلقاً.

وهنا يتساءل مقدّمو الشكوى: من بيده الحل، خاصة وأن أي تأخير في تسديد قيم حصص المحطات من المحروقات يعني عدم تزويد المحطات بمادتي البنزين والمازوت، وبالتالي سيضاعف من المشكلة ويؤثر سلباً على آلية استجرار المادة وتوزيعها للمواطنين ولمختلف القطاعات العامة والخاصة وللفعاليات الاقتصادية والزراعية والمشافي ووسائط النقل.

ولفتت الشكوى إلى أن عمال المحطات ملزمون باستلام القطع النقدية من المواطنين، سواء كانت جديدة أم قديمة، والامتناع عن استلام النقود من الفئات الورقية القديمة يعرّضهم ويعرّض أصحاب المحطات إلى المساءلة القانونية.

“البعث” حاولت التواصل مع عدد من إدارات فروع المصارف التجارية في حلب لاستيضاح الأمر، دون أن تلقى أي إجابة واضحة، مكتفين بالإشارة إلى أنهم ينفذون التعليمات، وهو ما نضعه برسم الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري والمعنيين في المحافظة لحلّ هذه المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة!!.