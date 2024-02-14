تعرّض خطوط نقل غاز لعمليتين تخريبيتين في ايران دون تسجيل خسائر بشرية

أفاد مدير المركز الاستراتيجي لشبكة توزيع الغاز في إيران، سعيد عقلي اليوم الأربعاء بتعرّض خطوط نقل غاز إيرانية إلى تفجيرين بسبب عمليتين تخريبيتين.

وأوضح عقلي أنّ خط نقل الغاز على محور بروجن – شهر كرد الواقع في محافظة جهار محال وبختياري غربي البلاد تعرّض لعملية تخريبية الساعة الواحدة فجراً.

وبالتزامن مع هذا الانفجار، وقع انفجار آخر على خطوط نقل الغاز في مدينة خرم بيد في محافظة فارس ما أدّى إلى انخفاض بمستويات توزيع الغاز في المناطق المذكورة بسبب الانفجار.

وتابع: حالياً لا توجد مشكلة في إمداد المدن والقرى بالغاز، والشبكة مستمرة في العمل والمشاكل التي نشأت في عدة قرى قريبة من موقع الحادث سيتم حلها قريباً.

كذلك أكّد المسؤول الإيراني عدم تسجيل خسائر بشرية فيما تعمل طواقم الطوارئ على ضبط الحريق الذي نجم عن التفجيرين.