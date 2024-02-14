صيادلة حماة يطالبون بتوفير الأدوية والحد من تسرب الكوادر

حماة – حسان المحمد

طالب صيادلة حماة بضرورة توفير الأدوية النوعية والمزمنة من قبل معامل الصناعات الدوائية وتبديل الأدوية منتهية الفعالية، إضافة إلى الحد من تسرب الصيادلة.

وأكد الصيادلة خلال المؤتمر السنوي لفرع النقابة على ضرورة تسهيل إجراءات ترخيص مستودعات الأدوية ومنحها من مديرية الصحة، بدلاً من الوزارة، وإمكانية ترخيص ملحق المستودع لتخزين أكبر كمية من الأدوية والتنسيق ما بين فرع نقابة الصيادلة ومديرية الصحة في موضوع دخول دوريات الضابطة الجمركية للصيدليات.

كما تطرقت المداخلات إلى الواقع الخدمي في مدينة حماة والاهتمام بواقع النظافة و تنظيم ايام تطوعية خدمية وصحية بمشاركة الصيادلة.

بدورها أكدت الدكتورة وفاء كيشي، نقيب صيادلة سورية، أن النقابة تعمل مع وزارة الصحة على تأمين الأدوية، فضلاً عن مساع لزيادة الراتب التقاعدي وذلك عبر زيادة واردات خزانة التقاعد، علماّ أن النقابة تعمل على افتتاح مستودع مركزي ثان في دمشق، إضافة إلى المباشرة بإنشاء معمل لإنتاج المطهرات في منطقة عدرا الصناعية، مشيرة إلى أن فرع النقابة بحماة قطع خطوات هامة في تفعيل الصيدلية المركزية في مقره وفي حي منطقة الحاضر عبر توفير مختلف أصناف الأدوية وبأسعار مقبولة.

من جانبه، بين الدكتور بدري الفا، رئيس فرع نقابة صيادلة حماة، أن النقابة قامت بالتعاون مع معامل الصناعات الدوائية بالمحافظة بتوزيع دفعة جديدة من الأدوية المجانية التي تشمل الإسعافية وأدوية الأمراض المزمنة وأدوية الاطفال والمستلزمات الطبية على الأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي، وأيضاً الأسر الأكثر احتياجا وأسر الشهداء والجرحى عبر الجمعيات الأهلية والاجتماعية، إلى جانب التدقيق على عمل الصيدليات وتنظيم نحو 60 ضبطاً بحق صيدليات مخالفة في مدينة حماة وريف المحافظة خلال العام الماضي حيث يقوم الفرع بالجولات الدائمة للاطلاع على الواقع والوقوف على معاناة الصيادلة والعقبات التي تواجههم، والعمل على نقلها عن طريق النقابة المركزية إلى الجهات المعنية.

ودعا الدكتور عبد الرزاق السبع رئيس فرع نقابة الأطباء بحماة إلى التنسيق بين مديرية الصحة ونقابة الصيادلة والأطباء لمعالجة موضوع الوصفات النفسية وكيفية منحها من الأطباء وآلية صرف الأدوية من الصيدليات.