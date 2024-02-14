مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح عزل وزير الأمن الداخلي

صوت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الحزب الجمهوري لصالح عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بأغلبية 214 صوتاً مقابل 213.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الجمهوريين أشاروا إلى أن مايوركاس ارتكب جرائم خطيرة بسبب تعامله مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الجنوبية مع المكسيك .

وأشارت الشبكة إلى أنها المرة الأولى منذ نحو150 عاماً يتخذ البرلمان قراراً كهذا في حق وزير.

وجاء عزل مايوركاس بعد أسبوع من الخسارة التي مُني بها الجمهوريون في مجلس النواب عندما حاولوا عزل مايوركاس، وأدت لانشقاقات بين نواب الحزب الجمهوري وإضعاف التصويت.

وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه الجمهوريون في مجلس النواب ضغوطاً متزايدة من أنصارهم لمحاسبة إدارة بايدن بشأن القضية الرئيسية في الحملة الانتخابية وهي أمن الحدود.

ولا يزال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يدرسون كيفية الرد إذا تم عزل الوزير مثل المضي قدماً في المحاكمة، أو التحرك لرفضها بسرعة، نظراً لأنها سياسية بشكل صارخ، بحسب وجهة نظرهم.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن تصويت الجمهوريين لعزل وزير الأمن الداخلي، ووصفه بأنه عمل غير دستوري، بينما دعا الكونغرس إلى إصدار تشريع لمعالجة الوضع فعلياً على الحدود.

وأضاف: “فشلت هذه الإقالة بالفعل مرة واحدة في تصويت بين الحزبين، وبدلاً من القيام بحركات سياسية مثيرة كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين لديهم مخاوف حقيقية بشأن الحدود أن يعملوا في الكونغرس لتوفير المزيد من الموارد وتعزيز أمن الحدود”.