مطالبات بحصر استيراد أوجه الأحذية بالصناعيين المرخصين بصناعة الأحذية كاملة

دمشق – البعث

طالب صناعيو التريكو بمنع استيراد أوجه الأحذية (تجارياً) وتشميل مادة أوجه الأحذية المستوردة بقرار مماثل لآلية عمل القرار 790 للعام 2021 بحيث يتم السماح للصناعيين المرخصين بصناعة الأحذية الكاملة باستيراد أوجه الأحذية حسب مخصصاتهم الصناعية بضوابط مماثلة لاستيراد الأقمشة المصنرة. كما طالبوا خلال اجتماع موسع مع صناعيي مهنة التريكو بإدراج مادة أوجه الأحذية ضمن منصة الاستيراد كون مادة الخيط الداخلة في صناعتها هي مدرجة أساسا ضمن المنصة.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري على الاهتمام الحكومي والتشاركية بكل ما يتم طرحه من حلول لتذليل المشكلات التي تعترض العملية الانتاجية، مشيراً اهتمام وزارة الصناعة بموضوع أوجه الأحذية، وأنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع الصناعيين من كل المحافظات للوصول إلى صيغة توافقية تحمي المنتج المحلي وتعمل على استمرار العملية الإنتاجية وتوفير المواد الأولية المستوردة اللازمة لهذه الصناعة.

نائب رئيس القطاع النسيجي أدهم الطباع أوضح أن الحلول يجب أن تلبي حاجة جميع الأطراف وتخدم المصلحة العامة لأن صناعة أوجه الأحذية وتنوع الموديلات وما يدخل فيها من مواد تُشغّل المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتناهية الصغر كل حسب اختصاصه والمواد المتوفرة في السوق وأي قرار يجب أن يوضع بعناية.

وعرض الصناعيون عدد من المنتجات المحلية وتم مقارنتها مع مادة الأوجه المستوردة الجاهزة، وقدموا شرحاً مفصلاً للمراحل الإنتاجية لإنتاج وجه الحذاء وما يدخل في صناعتها من مواد، والمراحل الإنتاجية التي تشارك بها عدة ورشات صناعية للوصول إلى المنتج النهائي من “تريكو وسيركولير” وعملية التصنع “كالقص والخياطة والغوما وتركيب الشواطة ومرحلة الكبسون”، إضافة إلى الهدر في مرحلة قص وتفصيل وجه الحذاء.

كما بيّن رئيس اللجنة نزيه شموط أن القدرة الإنتاجية لآلة التريكو في حال عملها 24 ساعة هو 100 زوج من وجوه الأحذية.

وأوضح الحضور أن صناعة التريكو هي صناعة موسمية وخارج الموسم تعمل مصانع التريكو على إنتاج أوجه الأحذية وغيرها من المواد المتممة لصناعة الأحذية، وعملية استيراد أوجه الاحذية ومنافسة المنتج المستورد بدون ضوابط يؤدي إلى توقف عمل شركات التريكو خارج موسم إنتاج الألبسة الشتوية.