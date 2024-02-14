99.8 % نسبة تحصيل ديون المصرف الزراعي في محردة

حماة- حسان المحمد

بيّن مدير فرع المصرف الزراعي في محردة علاء عثمان أن توزيع الأسمدة والبذار على الفلاحين مستمر، إذ بلغت الكميات الموزعة من سوبر فوسفات 625.4 طناً، ومن اليوريا 1831.3 طناً، فضلاً عن 1257.95 طناً من بذار القمح، موضحاً أن إجمالي المبيعات أكثر من 24 ملياراً، فيما كان إجمالي الاقراضات الخاصة بالتمويل الشتوي 13 مليار ليرة، علماً أن القروض الممنوحة شملت ذات الغايات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل من قروض مستلزمات الإنتاج الزراعي وللمداجن والمباقر، وشراء وتركيب منظومة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية عبر صندوق دعم واستخدام الطاقات المتجدّدة ورفع كفاءة الطاقة، وشراء الجرارات الزراعية وملحقاتها وغيرها، إلى جانب منح قروض لتمويل شراء مستلزمات الري الحديث عن طريق صندوق التحول إلى الري الحديث، وبلغت نسبة تحصيل ديون المصرف 99.8% عن العام الماضي.

يُشار إلى أن المصرف الزراعي قام بالتعميم على فروعه للبدء بتوزيع الدفعة الثانية من سماد اليوريا لزوم محصول القمح أصولاً مضافاً إليها نسبة ١٠% زيادة عن كمية السماد المستحقة للدفعة الثانية في جدول الاحتياج بناءً على الكشف الحسي، بالإضافة إلى بيعه اليوريا للأشجار المثمرة (حمضيات، تفاح، زيتون) وفق النسب المحدّدة من قبل وزارة الزراعة، وفتح بيع مادة سماد سوبر فوسفات ٤٦% لكافة المحاصيل والغايات الزراعية والأشجار المثمرة والخضراوات، علماً أن السماد متوفر حالياً بأنواعه المختلفة لدى فروع المصرف والمنطقة.