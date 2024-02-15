إيران تدعو لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية “التعاون الإسلامي”

طهران – وكالات

شدّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم، على إدانته للهجمات الأخيرة للعدوان الصهيوني على رفح، مؤكداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، ولا سيما منظمة التعاون الإسلامي، لوقف العدوان.

كما أعلن عبد اللهيان، عن دعوة طهران لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الأوضاع الصعبة الحالية، واتخاذ إجراءات حاسمة قبالة العدوان الصهيوني، مشدّداً تأكيد طهران على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية الضرورية فوراً إلى غزة.

من جهته أكد قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني أمير حميد واحدي أن طهران جاهزة لإشراك خبراتها مع البلدان الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال واحدي لدى استقباله الملحقين العسكريين للدول الصديقة في طهران: إن إيران لا تشكل أي تهديد للمنطقة والعالم بل هي حاملة رسالة سلام وصداقة لجميع الشعوب والدول.

وأكد استعداد سلاح الجو الإيراني للمزيد من التعاون والتعاطي مع البلدان ذات التوجه المماثل في المجالات المختلفة، بما فيها المناورات الهجينة والتعاون التدريبي، وخاصة تبادل الطلبة والأساتذة بين الجامعات الجوية في التخصصات المختلفة والتعاون في مجال اصلاح وصيانة المكونات والطائرات في ظل أوجه الاشتراك وتنفيذ التعاون في تصميم وإنتاج أنواع أجهزة المحاكاة الجوية وتبادل المراقب الجوي في المناورات.

وندّد واحدي بجرائم الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة العزل، داعياً الأسرة الدولية لمتابعة وقف الإبادة الجماعية وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني.