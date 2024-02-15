عروض وندوات ووشات في”دبا الحصن للمسرح الثنائي”

خاص البعث

تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة _الإمارات_، عند السابعة من مساء يوم الجمعة 16 شباط في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، وذلك بمشاركة خمسة عروض أنتجها المهرجان، وتقدم للمرة الأولى على خشبته، وهي تمثل كلاً من الإمارات، والكويت، ومصر، وسورية، والمغرب.

ويفتتح المهرجان بالعرض الإماراتي “بعض الأشياء” تأليف فادي جرجس وإخراج محمد جمعة، وأداء الممثلين خليفة ناصر، ورزان نجيب، وتقدمه فرقة المسرح الحديث بالشارقة.

ويقدم مساء يوم السبت العرض المصري “ورقة طلبات” تأليف مارشا نورمان وإخراج محمد عادل النجار، وأداء ليلة مجدي ودعاء الزيدي، وتقدمه فرقة «1+1».

وفي اليوم الثالث للمهرجان يشهد الجمهور العرض الكويتي “أصل الحكاية” تأليف وإخراج فيصل العبيد، وتمثيل سماح ومحمد البغلي، وتقدمه فرقة مسرح الخليج العربي. ويجيء العرض المغربي في الليلة الرابعة وتقدمه فرقة مسرح “أكون” وهو بعنوان “معلقات” من تأليف وإخراج محمد الحر، وأداء هاجر الحامدي وهاجر كريكع.

وفي الليلة الخامسة يشهد الجمهور العرض السوري “لقاء” من تأليف آلان كناب وإخراج عروة العربي، وأداء رنا الحلبي وآية محمود، وتقدمه فرقة “تكوين”.

وتلي تقديم هذه العروض ندوات نقدية تناقش مضامينها وطموحاتها الجمالية، بمشاركة ضيوف المهرجان، ويدير تلك الندوات: إبراهيم القحومي (الإمارات)، ووائل سعيد (مصر)، وإيمان الصامت (تونس)، وفريد أمعضشو (المغرب)، ونجوى صليبه (سورية).

وينظم على هامش المهرجان ملتقى الشارقة التاسع عشر للمسرح العربي تحت عنوان “المسرح والمستقبل” ، ويبحث دور “أبو الفنون” في تخيل أو استكشاف أو تشكيل المستقبل عبر ما يبتكره أو يقاربه من الروايات والرؤى والمواقف، وما يستثيره من الأسئلة والأفكار والاحتمالات والاستجابات.

وينطلق الملتقى عند الخامسة مساء، وينظم في المركز الثقافي لدبا الحصن يومي (17 – 18) شباط، ويشارك فيه: عبدالله راشد (الإمارات)، وحمدي الحمايدي (تونس)، ورضا عطية (مصر) ونور حريري (سورية)، ونجوى قندقجي (الأردن)، ويوسف أمفزع، وعبدالله مطيع (المغرب).

كما ينظم المهرجان ثلاث ورشات تدريبية، الأولى بعنوان “تنمية القدرات التعبيرية لدى الممثل” وتشرف عليها الفنانة التونسية زوهات ضيفلاوي، والثانية بعنوان “تقنيات الإخراج في المسرح المعاصر” وتشرف عليها الفنانة المصرية منار زين، أما الثالثة فتحت عنوان “فنيات الكتابة الدرامية” ويشرف عليها الفنان المغربي هشام الغفولي.