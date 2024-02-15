منتخبنا الوطني لكرة القدم يتقدم في التصنيف الدولي الجديد

المحرر الرياضي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم عن التصنيف الجديد للمنتخبات عن شهر شباط، حيث أضاف منتخبنا الوطني 20.24 نقطة إلى رصيده بعد تأهله للدور الثاني من بطولة كأس آسيا، ليتقدم مرتبتين ويصبح في المركز 89 عالمياً، فيما حافظ على مركزه الرابع عشر آسيوياً والثاني عشر عربياً.

التصنيف الجديد جعل منتخبنا يتحرك عن المركز الـ 91 الذي ظلّ لفترة ليس بالقصيرة متواجداً فيه، والأكيد أن المركز سيتحسّن بعد إجراء الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأسي آسيا والعالم واللتين ستقامان نهاية الشهر المقبل، وسيواجه فيهما منتخبنا منتخب ميانمار في لقاءين سهلين على منتخبنا.

على الصعيد العالمي حافظ منتخب الأرجنتين على الصدارة برصيد 1855.2 نقطة، تلاه منتخب فرنسا برصيد 1845.44 نقطة، فيما جاءت منتخبات إنكلترا وبلجيكا والبرازيل في المراكز الثالث والرابع على التوالي، فيما تقدّم منتخب ساحل العاج عشرة مراكز بعد تتويجه بلقب كأس إفريقيا ليصبح في المركز 39، كما قفز منتخب قطر للمركز 37 بعد فوزه بكأس آسيا.

يُذكر أن الفيفا أقرّ بعد نقاشات عديدة نظام التصنيف الجديد الذي يقوم على إضافة أو خصم نقاط تبعاً لنتيجة كلّ مباراة من إجمالي النقاط التي يمتلكها المنتخب، ويعود تقدير النقاط المضافة أو المخصومة تبعاً لقوة طرفي المباراة، بالإضافة لعامل جديد هو عامل “التوقع” قبل المباراة، والذي يكون تبعاً لموقف المنتخبين في التصنيف قبل المواجهة، ومنح أهمية أقل للمباريات الودية، وأهمية أكبر لنهائيات البطولات الرسمية مثل كأس العالم والبطولات القارية.

أما بالنسبة لأهمية المباراة، فيتمّ احتساب نقاطها كالتالي: 5 نقاط للمباريات الودية التي لا تندرج ضمن الأجندة الدولية، و10 للتي تندرج ضمنها و25 لمباريات أدوارها النهائية، و25 لمباريات التصفيات المؤهلة للبطولات القارية وكأس العالم، و35 لمباريات نهائيات البطولات القارية حتى الدور ربع النهائي.