ميدالية ذهبية للرياضات الخاصة في بطولة فزاع الدولية

دمشق – عماد درويش

حقّق لاعب منتخبنا الوطني محمد خالد المحمد الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الكرة الحديدية تصنيف “اف 57″ في منافسات ألعاب القوى ضمن سلسلة بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2024 في نسختها الـ15 التي يشارك فيها 573 لاعباً ولاعبة من 72 دولة، يتنافسون على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم في الإمارات.

المحمد أوضح لـ”البعث” أن بطولة فزاع تعدّ من الأحداث العالمية المهمّة التي تأتي على قمة بطولات أصحاب الهمم، ووصولها إلى 15 عاماً من التميّز لم يأتِ من فراغ، حيث تعتبر البطولة ثمرة لاهتمام دولة الإمارات فيها، مشيراً إلى أنه شارك في منافسات الكرة الحديدية 10 لاعبين ليحرز المركز الأول، وحلّ ثانياً لاعب تايلندي وثالثاً لاعب سعودي. وأضاف المحمد: البطولة شهدت مستوى قوياً كون الأبطال الذين يشاركون فيها هم نخبة من الأبطال على مستوى العالم، وباعتبارها تأتي قبل شهرين من بطولة العالم التي ستُقام في اليابان (كوبي) وهي آخر محطة للتأهل لأولمبياد بارالمبيك باريس 2024.

وسبق للاعبي منتخبنا الوطني أن شاركوا قبل بطولة فزاع في لقاء خورفكان الدولي، وفيها حقق منتخبنا ست ميداليات متنوعة، حيث ظفر علاء عبد السلام بذهبيتي دفع الكرة الحديدية ورمي الرمح تصنيف 53، ومحمد خالد المحمد بذهبيتي دفع الكرة الحديدية ورمي الرمح تصنيف 57، وخليل محمود برونزيتي دفع الكرة الحديدية ورمي القرص تصنيف 57.